Mercato ASSE : Un attaquant quitte les Verts pour se lancer

N’ayant toujours pas réussi à intégrer l’équipe professionnelle de l’ASSE, Jibril Othman quitte le club pour tenter de lancer sa carrière ailleurs.

ASSE Mercato : Jibril Othman transféré à l’Aviron Bayonnais

La suite après cette publicité

Après quatorze années passées à l’ASSE, Jibril Othman quitte son club formateur. Il part alors qu’il avait encore un an de contrat chez les Verts. Le joueur de la Génération 2004 de l’Académie stéphanoise rejoint l’Aviron Bayonnais FC en National.

« Jibril Othman rejoint désormais un nouveau projet sous les couleurs de l’Aviron Bayonnais, pensionnaire de National. L’ASSE lui souhaite pleine réussite pour ce nouveau défi ! », a communiqué le club ligérien.

ℹ️ Passé par l'école de football de l'ASSE et joueur du club depuis de longues années, Jibril Othman rejoint l’Aviron Bayonnais !



L’AS Saint-Étienne lui souhaite pleine réussite pour ce nouveau challenge en National ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 23, 2026

Barré par la forte concurrence en équipe professionnelle des Verts, il va tenter de lancer sa carrière, qui ne décolle pas depuis la signature de son premier contrat professionnel en mai 2024.

Meilleur buteur de l’équipe Réserve de l’AS Saint-Etienne, la saison dernière, l’attaquant de 22 ans n’entre pas dans les plans d’Ian Cathro, le nouvel entraîneur. Il quitte le Forez sur seulement 5 bouts de matchs disputés avec l’équipe professionnelle, soit 1 en Ligue 1 ; 2 en Ligue 2 et 2 autres en Coupe de France.

Arrivé à Saint-Etienne à 8 ans, il repart à 22 ans !

Pour rappel, le Franco-Tunisien est natif de Saint-Étienne. Il avait rejoint l’école de football des Verts à huit ans (en 2012). Il a donc fait toutes ses classes à l’Etrat, des U9 aux professionnels, en passant par la préformation.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Cinq vérités que cache la défaite à Glasgow !

À voir

Affaire Rafael Leão : Une « story » provocatrice provoque une vive polémique

ASSE : Un blessé en défense contre Glasgow ? Cathro rassure

Avant son départ définitif de l’ASSE, Jibril Othman avait passé une demi-saison chez les Francs Borains en deuxieme division belge, sous la forme d’un prêt, entre fin janvier 2025 et juin 2025.