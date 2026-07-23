ASSE : Un blessé en défense contre Glasgow ? Cathro rassure

L’ASSE a perdu le match amical contre les Rangers à Glasgow, mercredi soir. Il semble avoir aussi perdu un défenseur, sorti sur blessure.

Rangers – ASSE : João Ferreira sort sur un coup

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Ian Catrho s’est déplacé en Écosse avec une équipe de l’ASSE fortement diminuée. Plusieurs joueurs, dont des cadres, manquaient à l’appel : Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mahmoud Jaber, Mickaël Nadé ou encore Aïmen Moueffek. Les Verts se sont inclinés (2-1) à l’Ibrox Stadium à Glasgow.

Ils ont concédé un but rapide dès la 3e minute de jeu. Ils ont réagi ensuite en égalisant (1-1, à la 37e). Mais les Stéphanois ont craqué dans les ultimes minutes de la rencontre, en concédant un deuxième penalty, transformé (2-1, 88e).

Titulaire lors de ce troisième match de préparation, João Ferreira a quitté ses coéquipiers à la 69e minute de jeu, après avoir reçu un coup.

Cathro : « J’ai l’impression qu’il s’agit plus d’un contact que d’une blessure »

Interrogé sur l’état du défenseur latéral droit, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a pas confirmé une grosse blessure sur le champ. « Si Joao Ferreira est blessé ? J’ai l’impression qu’il s’agit plus d’un contact que d’une blessure, mais on va s’en assurer avec le staff médical », a-t-il confié à l’issue du match perdu, dans son pays natal.

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Pour rappel, l’ASSE avait été accrochée par le FC Biel-Bienne (2-2) lors de son premier match-test. Elle s’était inclinée ensuite face au Servette FC (1-0). Elle disputera ces deux derniers matchs de préparation estivale, respectivement contre le FC Lausanne-Sport (29 juillet) et Venise (1er août).