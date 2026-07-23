Mercato PSG : Une offre éléphantesque arrive pour Dembélé !

Après avoir tout raflé avec le PSG en trois ans, Ousmane Dembélé pourrait se laisser convaincre par l’idée d’un nouveau challenge sous d’autres cieux et un prétendant de prestige se tient déjà prêt à lui offrir cette opportunité. À coup de pétrodollars, bien évidemment.

Mercato PSG : Al-Hilal s’attaque à Ousmane Dembélé

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Sur le point de conclure la signature de Crysencio Summerville en provenance de West Ham pour 65 millions d’euros, Al Hilal, qui souhaite recruter un second ailier de classe mondiale, aurait jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé.

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D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, si l’attaquant de 29 ans se montre ouvert au projet, le club saoudien ouvrira alors officiellement les négociations avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour tenter de trouver un accord sur les modalités d’un transfert.

🚨🔵 EXCLUSIVE : Al-Hilal FC now pushing to make another statement signing and has now started initial inquiries for Ousmane Dembélé 🇫🇷



🇸🇦 After Crysencio Summerville, the Saudi giants want to add another top-class winger.



🗣️ First contacts have taken place with Dembélé’s… pic.twitter.com/EeVpOGh635 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 22, 2026

« EXCLUSIF : Al-Hilal FC s’apprête à réaliser un nouveau coup d’éclat et a entamé des démarches préliminaires auprès d’Ousmane Dembélé. Après Crysencio Summerville, le club saoudien souhaite recruter un autre ailier de classe mondiale. Les premiers contacts ont eu lieu avec les représentants de Dembélé. Si le joueur donne son accord, Al-Hilal ouvrira ensuite des discussions avec le PSG », rapporte le spécialiste mercato, qui ajoute toutefois que l’ambition première du club de la capitale française est « de conserver son Ballon d’Or 2025. »

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La formation de Riyad souhaite associer Dembélé à son compatriote Karim Benzema à la pointe de son attaque et attend désormais de connaître la position du numéro 10 parisien avant d’aller plus loin. Cependant, Al-Hilal devra présenter une offre exceptionnelle pour espérer faire vaciller le Paris Saint-Germain.

Le feuilleton ne fait probablement que commencer. Entre les ambitions d’Al-Hilal et la volonté parisienne de conserver sa star, Ousmane Dembélé pourrait devenir l’un des dossiers les plus brûlants des prochaines semaines.

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