Coup de théâtre à l’OM : Une autre vente XXL en attaque ?

Le mercato de l’OM réserve encore des surprises. Après le transfert record de Mason Greenwood à Fenerbhaçe, la direction phocéenne envisage désormais une nouvelle vente majeure en attaque. Igor Paixao est mis en vente.

Mercato OM : Après Greenwood, Igor Paixao est mis en vente

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Le mercato estival est particulièrement agité à l’Olympique de Marseille. Notamment dans le sens des départs où Mason Greenwood a transféré à Fenerbahçe pour environ 42 millions d’euros. Pierre-Emerick Aubameyang est lui aussi parti au Deportivo La Corogne. Et ce n’est pas terminé. La direction de l’OM, étant en quête de liquidités fraîches, n’épargne personne.

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Aucun joueur ne semble désormais intouchable au sein de l’effectif de Bruno Genesio. D’ailleurs, un nouveau coup de théâtre se profile dans le secteur offensif. Igor Paixao pourrait faire ses valises un an seulement après son arrivée de Feyenoord. Le virevoltant ailier brésilien se sent épanoui à l’OM. Ses 12 et 6 passes décisives cette saison ont séduit les supporters.

30 à 35 millions d’euros pour acter son départ

De telles performances attirent forcément des regards. Liverpool était un temps annoncé sur ses traces. Et selon les dernières informations du compte spécialisé La Minute OM, la direction marseillaise n’hésitera pas à sacrifier Igor Paixao si une offre comprise entre 30 et 35 millions d’euros venait à se présenter.

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🚨L’OM n’écoutera les offres pour Igor Paixão qu’à partir de 30-35 M€. Le joueur se sent bien à Marseille, mais dans un contexte où le club doit absolument vendre, les offres seront étudiées.



À date, le club doit encore vendre pour avancer de manière intelligente sur les… pic.twitter.com/RLrt7R4VWR — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 22, 2026

Un tel départ priverait l’entraîneur Bruno Genesio d’un cadre essentiel pour la saison prochaine. Surtout que l’attaque de l’OM déjà affaiblie par les récents départs. Mais la nécessité de renflouer les caisses prime pour le moment sur le plan sportif. Les nouveaux dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent vendre avant de recruter.