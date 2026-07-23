Mercato OL : Lyon touche au but pour le grand attaquant

Le dossier du grand attaquant attendu à l’OL est en bonne voie. Il se rapproche davantage du club rhodanien.

Mercato : L’OL proche d’un accord pour le prêt de Loïs Openda

La suite après cette publicité

La priorité de l’OL est toujours le recrutement d’un avant-centre. Depuis le retour d’Endrick au Real Madrid et celui de Roman Yaremchuk à l’Olympiakos, Matthieu Louis-Jean s’est lancé à la recherche de leur successeur.

La piste menant vers Loïs Openda était annoncée compliqué pour le club rhodanien, car la demande la Juventus est asez élevée. Ayant déboursé 46 millions d’euros (prêt payant + option d’achat) pour recruter l’attaquant de 26 ans, la Vieille Dame attend une offre dans cette proposition pour lâcher ce dernier.

À voir

ASSE : Un blessé en défense contre Glasgow ? Cathro rassure

Mais l’Olympique Lyonnais négocie plutôt un prêt. Matthieu Louis-Jean serait d’ailleurs proche de trouver un accord. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juve est favorable au prêt de Loïs Openda, mais avec une option d’achat. De plus, le club turinois accepte de prendre en charge une partie de l’énorme salaire du joueur, estimé à environ 4 M€ net par saison.

L’Olympique Lyonnais devance Monaco et Rennes

Si les informations du média transalpin se confirment, Lyon devancerait l’AS Monaco, le Stade Rennais, ainsi que le RC Lens, ancien club de l’attaquant de la Juve. Evidemment, le Racing souhaite rapatrier son ancien buteur en vue de la Ligue des champions.

Pour rappel, ce dernier avait marqué 21 buts et délivré 4 passes décisives en 38 matchs de Ligue 1 avec les Sang et Or, lors de la saison 2022-2023. À la Juventus, Loïs Openda a été en grande difficulté lors de sa première saison. Il a marqué seulement 2 buts en 24 matchs disputés en championnat (Serie A).

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Décision surprise de Tagliafico sur son avenir

Mercato OL : 3,5 M€, offensive de Lyon pour un international

À voir

PSG Mercato : Yan Diomande lance un ultimatum à Al-Khelaïfi

Sous contrat dans le Piémont jusqu’en juin 2030, l’international belge (33 sélections) est valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.