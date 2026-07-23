PSG Mercato : Yan Diomande lance un ultimatum à Al-Khelaïfi

D’accord pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique au PSG cet été, Yan Diomande veut rapidement être fixé sur son avenir. L’entourage de l’ailier du RB Leipzig l’a fait comprendre à Nasser Al-Khelaïfi, qui manage ce dossier lui-même.

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Auteur de 10 buts et 13 passes décisives avec le RB Leipzig la saison passée, Yan Diomande fait rêver tous les grands clubs européens. Mais selon les informations du journaliste Graeme Bailey, l’attaquant de 19 ans ne pense qu’au Paris Saint-Germain. S’il quitte le club allemand sur ce mercato, l’enfant d’Abidjan ne veut rejoindre que la bande à Ousmane Dembélé dans la capitale française.

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« Les représentants de Yan Diomande ont reçu de nouvelles propositions d’Arsenal, de Liverpool et de Manchester City au cours de la semaine écoulée, mais TEAMtalk croit savoir que chaque club a reçu le même message : l’ailier reste déterminé à rejoindre le PSG pour le moment », rapporte le spécialiste anglais.

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D’ailleurs, Yan Diomande aurait déjà donné son accord à Luis Campos pour signer au PSG sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Mais le transfert tarde à se concrétiser et l’entourage du joueur commencerait déjà à perdre patience.

Le clan Diomande met la pression au Paris SG

Très proche des dirigeants du RB Leipzig, Nasser Al-Khelaïfi mènerait en personne les discussions dans le dossier Yan Diomande. Le président du Paris SG reste confiant pour trouver un accord financier avec les pensionnaires du Red Bull Arena, mais ne souhaite pas aller au-delà de 110 millions d’euros dans cette opération.

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En face, le RBL reste inflexible et exige un chèque de 120 millions d’euros pour laisser partir l’international ivoirien cet été. De son côté, le clan Diomande commencerait à faire pression sur Nasser Al-Khelaïfi pour un dénouement rapide du deal. L’ancien joueur de Leganés aimerait que son avenir soit réglé avant la fin de ses vacances et veut voir le Paris Saint-Germain accélérer les discussions avec les dirigeants de Leipzig.

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Si ce n’est pas le cas, le clan Diomande serait prêt à envisager une autre option, notamment en Premier League, où Liverpool et Arsenal seraient résolus à payer ce qu’il faut pour l’attirer avant la fin de ce mercato estival. Le PSG et Nasser Al-Khelaïfi sont donc prévenus.