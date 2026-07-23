ASSE : Cinq vérités que cache la défaite à Glasgow !

‎L’ASSE est repartie d’Écosse avec une défaite (2-1) contre les Glasgow Rangers, mais ce troisième match de préparation a livré des enseignements bien plus nuancés que ne le laisse croire le simple résultat. Face à un adversaire d’un niveau supérieur, les Verts ont affiché des progrès encourageants tout en mettant en lumière plusieurs chantiers prioritaires avant le début de la saison.

‎Rangers – ASSE : Derrière le score, des signaux bien plus positifs

La suite après cette publicité

‎À première vue, ce revers à Ibrox pourrait nourrir quelques inquiétudes. Pourtant, le contenu proposé par les Stéphanois mérite une lecture plus approfondie. Opposés à des Rangers solides dans leur antre, les joueurs d’Ian Cathro n’ont jamais donné l’impression d’être dépassés, malgré un début de rencontre compliqué marqué par un penalty concédé dès les premières minutes.

Lire aussi : Mercato ASSE : Cette recrue offensive inquiète déjà !

À voir

ASSE : Pourquoi le mercato de Saint-Étienne tourne en rond

‎Cette prestation tranche avec les deux précédentes sorties estivales. Après un nul face au FC Biel-Bienne puis une courte défaite contre le Servette FC, Saint-Étienne a montré davantage de maîtrise collective. L’égalisation de Jakob Breum, sur une action parfaitement construite, illustre une progression dans les automatismes offensifs qui commence à prendre forme.

‎Les imperfections qui freinent encore les ambitions

‎Si l’ASSE a franchi un cap dans le jeu, elle continue toutefois de se compliquer la tâche par des erreurs évitables. Les deux buts encaissés trouvent leur origine dans des situations que les Verts auraient probablement pu mieux gérer. Une relance imprécise a offert le premier penalty aux Écossais, tandis qu’une sortie manquée en fin de rencontre a entraîné la sanction définitive.

‎Ces détails pèsent lourd à ce niveau. Ian Cathro sait que son équipe ne pourra viser un retour en Ligue 1 sans une plus grande rigueur défensive. La qualité de la première relance, la gestion des ballons en profondeur et la concentration dans les moments clés restent des axes de travail essentiels au fil de cette préparation estivale.

‎Une identité de jeu qui commence enfin à émerger

‎Au-delà du résultat, un élément retient particulièrement l’attention : la philosophie de jeu du nouvel entraîneur devient progressivement identifiable. Les Verts cherchent davantage à combiner rapidement, à utiliser les couloirs et à multiplier les déplacements pour déséquilibrer les défenses adverses.

‎Le trio formé par Thierno Ballo, João Ferreira et Irvin Cardona a notamment offert plusieurs séquences prometteuses avant le but de Jakob Breum. Cette animation offensive laisse entrevoir un football plus dynamique et plus ambitieux que celui observé lors des premières rencontres de préparation. Les automatismes ne sont pas encore parfaits, mais les fondations semblent désormais visibles.

‎Breum, Ballo… les nouveaux visages prennent déjà de l’épaisseur

‎Cette rencontre a également confirmé l’importance grandissante de certains joueurs. Jakob Breum n’a pas seulement inscrit son premier but sous le maillot stéphanois. Le Danois s’est montré disponible, impliqué et n’a pas hésité à afficher son tempérament dans les duels. Un caractère qui pourrait rapidement séduire le public de Geoffroy-Guichard.

À voir

Mercato PSG : Le Barça a osé un deal dingue, Paris dit non

Lire aussi : ASSE : Un groupe rajeuni, le pari risqué d’Ian Cathro

‎À ses côtés, Thierno Ballo continue de monter en puissance. Sa capacité à accélérer le jeu et à créer des différences apporte une nouvelle dimension à l’attaque stéphanoise. Avec les déplacements intelligents d’Irvin Cardona, ces profils offrent à Ian Cathro plusieurs solutions offensives capables de faire évoluer le visage de son équipe au fil des semaines.

Une défaite qui vaut peut-être davantage qu’une victoire

‎Il serait facile de s’arrêter uniquement au tableau d’affichage. Pourtant, cette rencontre constitue probablement la prestation la plus rassurante de l’ASSE depuis la reprise. Face à une opposition plus relevée et dans une ambiance exigeante, les Stéphanois ont répondu présents dans l’engagement, la qualité technique et la volonté de produire du jeu. ‎

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un autre départ acté après Dodote et Mayilla

Mercato ASSE : 3 talents proches de renforcer Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Marseille veut tenter un gros deal à 35M€ !

La marge de progression reste importante, notamment dans la gestion des temps faibles et la réduction des erreurs individuelles. Mais contrairement aux apparences, cette défaite apporte davantage de certitudes que de doutes. Si les Verts parviennent à corriger ces détails défensifs tout en poursuivant leur montée en puissance collective, le prochain rendez-vous face à Lausanne-Sport permettra de mesurer si cette progression se confirme réellement.