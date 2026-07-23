Affaire Rafael Leão : Une « story » provocatrice provoque une vive polémique

Alors que la coupe du monde venait à peine de s’achever , l’attaquant international portugais Rafael Leão s’est retrouvé propulsé au cœur d’une vive polémique. En cause : une publication éphémère partagée sur son compte Instagram personnel, dont le ton jugé ouvertement sexiste et mysogine à immédiatement déclenché une vague de réactions indignées.

« Arrêtez de faire semblant » : La phrase qui passe mal

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Le lendemain de la finale , le joueur de l’AC Milan a publié un message qui n’est pas passé inaperçu auprès de ses millions d’abonnés. S’adressant directement à son public féminin, le joueur de 27 ans a écrit : « Les filles, la Coupe du monde est finie, vous pouvez arrêter de faire semblant de connaître le foot. »

La réaction ne s’est pas fait attendre. Amplifiée par les réseaux sociaux et reprise par les médias internationaux, cette sortie a rapidement été qualifiée de misogyne par de nombreuses personnes. Beaucoup y ont vu une condescendance d’un autre âge, particulièrement malvenue à une époque où le public féminin et la pratique féminine occupent une place de plus en plus centrale dans le paysage sportif mondial. (Selon La Gazzetta dello Sport)

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Une tentative d’apaisement jugée maladroite

Face à l’ampleur du bad buzz et à la déferlante de critiques, l’international portugais a tenté d’éteindre l’incendie dans la foulée. Au lieu de présenter des excuses claires, Leão a cherché à dédramatiser la situation en publiant un second message :

« Ne prenez pas trop Instagram au sérieux. » Loin de calmer les esprits, cette tentative de justification a eu l’effet inverse. Considérée comme peu convaincante et balayée d’un revers de main par l’opinion publique, cette réaction a plutôt donné l’impression d’un joueur minimisant la portée de ses actes. Pour les observateurs comme pour une grande partie des supporters, le manque de prise de conscience a renforcé le sentiment d’un dérapage irresponsable pour une personnalité de son rang.

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Image écornée et pression des sponsors

Cette sortie extra sportive tombe au pire des moments pour l’attaquant milanais. Alors qu’il s’impose comme l’une des figures de proue de sa génération, Leão voit sa crédibilité et son image de marque sérieusement entachées. Au-delà du malaise suscité auprès des supporters, l’incident met dans une position délicate l’AC Milan ainsi que ses partenaires commerciaux, très vigilants quant aux valeurs de respect et d’inclusivité prônées par leurs ambassadeurs.

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Dans un football moderne où chaque prise de parole publique est scrutée dans le moindre détail, la maîtrise de la communication hors du terrain reste un défi majeur pour les acteurs du football. Pour Rafael Leão, le retour à la compétition s’accompagnera de la lourde tâche de reconquérir un public profondément froissé par ce dérapage numérique.