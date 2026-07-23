Mercato PSG : Un top joueur dit oui pour venir à Paris

Très convoité sur le marché des transferts, Yan Diomandé, le jeune ailier du RB Leipzig aurait déjà arrêté son choix. L’international ivoirien privilégierait le PSG.

Mercato PSG : Yan Diomandé se rapproche de Paris

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Le PSG veut Yan Diomandé. La pépite le veut aussi. L’ogre parisien est alors en pole position pour boucler le deal. À 19 ans, l’ailier du RB Leipzig déchaîne les passions cet été. Liverpool, Manchester City, Arsenal : les cadors de Premier League le suivent tous de très près.

Le journaliste Graeme Bailey a confirmé l’intérêt de ces géants anglais. Mais le jeune talent ivoirien a tranché. Il ne vise qu’un seul club : le Paris Saint-Germain. Selon Team Talk, l’entourage du joueur a déjà averti les trois géants britanniques. L’Éléphant veut évoluer sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine.

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En parallèle, le président parisien prend le dossier en main. Nasser Al-Khelaïfi entretient d’excellentes relations avec la direction du groupe Red Bull, ce qui simplifie les négociations. Autre élément important : cette relation pourrait permettre au Paris SG de négocier des conditions plus favorables.

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Le montant du transfert reste toutefois élevé. Toujours selon Team Talk, l’opération pourrait avoisiner les 110 millions d’euros. Une somme considérable, même si les discussions sont encore en cours. Le journaliste Loïc Tanzi annonce déjà de grandes avancées dans les prochains jours.