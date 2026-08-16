Mercato OM : La vraie raison du transfert raté de Aguerd

Nayef Aguerd se retrouve au cœur d’une situation qui fait parler autour de l’OM et de la Real Sociedad. Alors que des rumeurs faisaient état d’un problème médical, le défenseur marocain a livré une tout autre explication et assumé publiquement sa décision.

‎‎Mercato OM : Un transfert qui s’est joué sur un détail décisif pour Aguerd

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‎‎Le dossier Nayef Aguerd a finalement pris une tournure inattendue. Alors qu’un retour du défenseur marocain à la Real Sociedad semblait prendre forme, l’opération n’a pas abouti. Très vite, des interrogations sont apparues autour de son état physique, d’autant que le joueur sort d’une période délicate après une opération du pubis.

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‎‎L’international marocain a cependant fermement écarté cette hypothèse. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Aguerd assure que sa « visite médicale s’est parfaitement déroulée et a été validée par les deux clubs ». Une précision importante, qui remet complètement en perspective l’échec de son transfert.

‎‎Le désaccord qui a finalement fait tout basculer

‎‎Le véritable point de friction concernait son retour à la compétition. Aguerd souhaitait reprendre progressivement afin de retrouver toutes ses capacités physiques, tandis que l’entraîneur de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, espérait pouvoir disposer de lui immédiatement. Le Marocain explique ainsi que « la seule question concernait ce protocole de reprise progressive ».

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‎‎Sur le fond, les deux positions peuvent se comprendre. Un entraîneur veut rapidement récupérer un élément expérimenté. Un joueur, lui, connaît mieux que quiconque les signaux envoyés par son propre corps. Aguerd dit d’ailleurs respecter la position du technicien espagnol, tout en refusant de prendre un risque susceptible de compromettre la suite de sa saison.

🚨🔵⚪️ La mise au point de Nayef Aguerd concernant son départ à la Sociedad.

#TeamOM #MercatOM https://t.co/S1OaTI4Fj2 pic.twitter.com/x5a229LQtQ — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 15, 2026

‎Marseille peut-il finalement profiter de ce retournement ?

‎‎Cette issue pourrait avoir des conséquences importantes pour l’OM. Malgré les incertitudes économiques du club et les possibles mouvements d’ici la fin du mercato, Nayef Aguerd affirme rester pleinement investi sous le maillot marseillais. Son message laisse donc entendre qu’il n’a pas fermé la porte à une poursuite de son aventure sur la Canebière.

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‎‎Le défenseur a surtout voulu couper court aux interprétations les plus sévères. « Ce n’est donc ni un caprice, ni un manque de respect envers la Real Sociedad ou qui que ce soit », a-t-il assuré. Avant d’ajouter qu’il donnera tout « pour le club, mes coéquipiers et les supporters ». Une sortie qui pourrait aussi rassurer les dirigeants marseillais.‎

‎Aguerd a-t-il fait le choix le plus raisonnable ?

‎Cette situation illustre surtout une réalité parfois oubliée dans le football moderne : la récupération physique ne se décrète pas. Après une opération du pubis, vouloir retrouver progressivement ses sensations paraît davantage relever de la prudence que d’un quelconque caprice. Le risque, pour Aguerd, était de vouloir brûler les étapes et de le payer quelques semaines plus tard.

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‎‎Son choix comporte évidemment une part d’incertitude pour l’OM, notamment sur le plan sportif et financier. Mais le Marocain a eu le mérite de clarifier lui-même la situation. Et dans un mercato où la moindre rumeur peut rapidement enfler, sa mise au point a au moins le mérite de remettre les faits au centre du débat.