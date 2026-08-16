ASSE : Grosse nouvelle pour Joao Ferreira après sa blessure

‎‎Joao Ferreira a vécu une soirée particulièrement éprouvante lors du choc entre l’ASSE et Clermont, laissant le stade Geoffroy-Guichard dans l’inquiétude. Au lendemain de cet épisode impressionnant, le latéral portugais a finalement reçu une nouvelle qui devrait soulager ses proches, ses coéquipiers et tout le peuple vert.

‎‎ASSE : Après la frayeur, Joao Ferreira peut enfin souffler

La suite après cette publicité

‎‎La scène avait glacé l’ambiance à Geoffroy-Guichard. Peu après le début de la rencontre entre l’ASSE et Clermont, Joao Ferreira a été victime d’un choc particulièrement violent avec El Hadj Koné. Le défenseur portugais est resté au sol et l’intervention des secours a rapidement pris une tournure très sérieuse.

Après plusieurs minutes de prise en charge, il a dû être évacué sur civière, avec une minerve. Tamar Svetlin a alors pris sa place, tandis que les Stéphanois tentaient de reprendre leurs esprits. ‎La victoire des Verts, finalement acquise sur le score de 3-1, est donc passée au second plan.

Lire aussi : ASSE : Grosse annonce sur la blessure de João Ferreira

À voir

Mercato OM : Le successeur de Balerdi déniché à Chelsea ?

Ferreira a été conduit à l’hôpital afin de subir les examens nécessaires et a passé la nuit sous surveillance. Le lendemain matin, le verdict a apporté une véritable bouffée d’air frais. L’ASSE a annoncé que son joueur pouvait regagner son domicile après des examens jugés concluants. Une nouvelle forcément accueillie avec soulagement.‎

‎Une sortie de l’hôpital, mais pas encore de retour sur le terrain

‎‎Si le pire semble avoir été écarté, le club stéphanois refuse de brûler les étapes. Dans son message, l’AS Saint-Etienne précise que « le club restera vigilant et suivra les recommandations du corps médical dans le cadre du processus de reprise ». Une formulation prudente, mais logique après un choc de cette intensité. Le football peut attendre. La santé du joueur, elle, ne souffre aucune discussion.

Lire aussi : ASSE – Clermont : Cathro recadre ses joueurs malgré le 3-1

‎‎Pour l’heure, aucune date précise n’a été communiquée concernant le retour de Ferreira à l’entraînement ou en compétition. Impossible donc d’affirmer qu’il sera disponible pour le prochain rendez-vous des Verts. Le staff médical devra déterminer progressivement les conditions de sa reprise. Autrement dit, même si la bonne nouvelle est bien réelle, le feu vert sportif n’a pas encore été donné.

‎‎Le vestiaire stéphanois ne l’a pas oublié

‎‎L’épisode a également laissé une trace dans le vestiaire. Après le succès contre Clermont, les joueurs de l’ASSE ont tenu à adresser un message à leur partenaire absent. Une photo collective a notamment été réalisée autour de son maillot numéro 13. Un geste simple, mais particulièrement parlant après une soirée où l’inquiétude avait largement dépassé le cadre du football.

‎‎Le club a accompagné cette image d’un message affectueux : « Trois points et une grosse pensée pour toi, João ! » Cette attention illustre l’état d’esprit du groupe. Ferreira n’était pas sur la pelouse pour célébrer la victoire, mais il était clairement dans les pensées de ses partenaires. Dans un vestiaire, certaines victoires se fêtent avec des buts. D’autres se savourent surtout quand tout le monde va bien.

ℹ️ Après une nuit en observation, et des tests concluants, João Ferreira a pu quitter l’hôpital ce matin pour rejoindre les siens.



Le club restera vigilant et suivra les recommandations du corps médical dans le cadre du processus de reprise. 💚 https://t.co/C9D0AXWkNR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 15, 2026

‎‎Le vrai enjeu pour l’ASSE commence maintenant

‎‎Sportivement, l’absence éventuelle de Ferreira pourrait évidemment poser quelques questions à l’ASSE. Le Portugais occupe un rôle important dans le dispositif et son remplacement forcé contre Clermont a obligé le staff à modifier rapidement ses plans. Mais il serait absurde de transformer cette situation en simple problème d’effectif. Après un tel choc, le calendrier sportif doit rester secondaire.

À voir

Mercato PSG : Un guerrier s’annonce à Paris, il est déjà très chaud

Lire aussi : Mercato ASSE : Négociations avancées pour un imposant milieu

‎‎La priorité est désormais de permettre au joueur de récupérer dans les meilleures conditions. Le fait qu’il ait pu quitter l’hôpital après une nuit d’observation constitue déjà une évolution très rassurante. Les supporters stéphanois peuvent donc souffler, eux aussi, tout en conservant la patience nécessaire. Ferreira devra revenir lorsqu’il sera réellement prêt, pas une minute avant.

‎Une bonne nouvelle qui vaut largement trois points

‎‎Cette sortie de l’hôpital représente probablement la meilleure information de la journée pour l’ASSE. La victoire contre Clermont a permis aux Verts de poursuivre leur dynamique, mais le soulagement autour de Ferreira dépasse largement le résultat du match. Après les images inquiétantes de la veille, savoir le défenseur auprès des siens change évidemment la perspective.

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un accord trouvé pour le départ d’un flop

ASSE : Défaite de Clermont, le gros regret de David Guion

À voir

Mercato OM : Genesio tient sa recrue majeure en défense

‎‎Le reste viendra ensuite. Les médecins décideront du rythme à suivre et le club devra respecter leurs recommandations à la lettre. Pour l’ASSE comme pour ses supporters, l’essentiel est aujourd’hui très simple : retrouver Joao Ferreira en pleine possession de ses moyens. Le football reprendra ses droits lorsque le moment sera venu. En attendant, la plus belle victoire reste celle-là.