Mercato OM : Incroyable, Aguerd fait capoter son propre transfert

‎‎Nayef Aguerd devait quitter l’OM pour retrouver la Real Sociedad, mais le défenseur marocain a finalement fait capoter une opération pourtant très avancée. Une volte-face spectaculaire qui oblige désormais le club phocéen à revoir ses plans.

‎‎Mercato OM : Nayef Aguerd, un transfert qui semblait pourtant sur les rails

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‎‎Nayef Aguerd était tout proche de quitter l’OM pour rejoindre la Real Sociedad. Les deux clubs avaient trouvé un terrain d’entente autour d’un prêt payant de 3 millions d’euros, avec une option d’achat non obligatoire fixée à 17 millions. Le défenseur avait même franchi l’étape de la visite médicale. Autrement dit, il ne manquait presque plus que le dernier coup de stylo.

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‎‎Mais alors que le dossier paraissait quasiment bouclé, le Marocain a finalement décidé de ne pas rejoindre le club espagnol. D’après les informations de Foot Mercato, un échange avec Pellegrino Matarazzo aurait joué un rôle important dans cette décision. Un retournement inattendu, surtout après une visite médicale déjà effectuée.

‎‎Pourquoi Aguerd a-t-il changé d’avis ?

‎‎Le choix du défenseur marocain intervient alors qu’il connaît déjà la maison basque. Aguerd avait porté les couleurs de la Real Sociedad lors de la saison 2024-2025 et semblait donc disposer d’un environnement familier pour poursuivre sa carrière. Pourtant, la discussion avec l’entraîneur américain Pellegrino Matarazzo aurait suffi à modifier ses intentions.

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❌ Nayef Aguerd ne signera finalement PAS à la Real Sociedad.



❗️ Malgré une visite médicale réussie et un accord trouvé entre les deux clubs, le défenseur marocain a décidé de décliner la proposition espagnole.



🤝 Après avoir échangé avec l’entraîneur… pic.twitter.com/g79oiPBWPO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 13, 2026

‎‎Cette décision montre surtout qu’un accord entre deux clubs ne garantit jamais la conclusion d’un transfert. Le joueur conserve le dernier mot, même lorsque la machine administrative semble déjà lancée. Pour l’OM, le scénario est forcément frustrant : le club pensait avoir trouvé une solution pour son défenseur et doit maintenant remettre le dossier sur la table.

‎Marseille face à un nouveau casse-tête

‎‎Cette volte-face pourrait avoir des conséquences sur la gestion de l’effectif marseillais. Le départ d’Aguerd entrait dans une logique de dégraissage et devait permettre au club de réduire son nombre de joueurs tout en ouvrant de nouvelles possibilités sur le marché des transferts. ‎Désormais, Marseille doit patienter.

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Aguerd ne devrait pas rejoindre la Real Sociedad dans les conditions envisagées et pourrait attendre une autre proposition. Pour l’OM, le temps presse donc pour lui trouver une nouvelle destination. Le mercato aime les scénarios bien écrits, mais celui-ci vient clairement de sortir du script.

‎‎Le coup de poker d’Aguerd peut-il profiter à l’OM ?

‎‎Sur le plan sportif, conserver Aguerd n’est pas forcément une catastrophe. Le défenseur possède une expérience importante et peut apporter de la solidité à l’arrière-garde marseillaise. Mais si son départ était devenu une priorité dans la construction de l’effectif, cette situation complique sérieusement les plans du club.

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‎‎Le plus surprenant reste évidemment le moment choisi. Après un accord entre les clubs et une visite médicale réussie, voir le joueur faire machine arrière a de quoi laisser les dirigeants marseillais perplexes. Une chose est certaine : le dossier Aguerd n’a pas fini de faire parler à Marseille.