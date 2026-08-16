Mercato OM : Revirement total pour Lucas Perri !

‎Lucas Perri semblait pouvoir devenir une option sérieuse pour l’OM, mais le dossier a pris une nouvelle direction ces dernières heures. Marseille voit le Torino reprendre la main, avec une opération désormais proche d’un dénouement.

‎‎Mercato OM : Le Torino reprend les commandes dans la course à ‎Lucas Perri

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‎‎Le Torino a repris l’avantage dans le dossier Lucas Perri après de nouveaux échanges avec l’entourage du gardien brésilien. D’après les informations de Foot Mercato, le club italien se montre désormais particulièrement confiant et espère finaliser rapidement l’opération. Une situation qui n’arrange évidemment pas les affaires de l’OM, qui avait tenté de revenir dans la course.

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‎‎Le Torino possède surtout un avantage précieux : son travail a commencé bien avant l’accélération marseillaise. Un accord avait déjà été trouvé avec Leeds et le joueur autour d’un prêt payant accompagné d’une option d’achat fixée à 11 millions d’euros. Autrement dit, Marseille n’est pas arrivé sur un terrain vierge. Le chantier était déjà bien avancé.

‎‎Marseille face à une course contre la montre

‎‎L’OM avait identifié Lucas Perri comme une piste pour renforcer son poste de gardien. Le club phocéen cherche de la concurrence et davantage de garanties dans ses cages, mais cette volonté se heurte désormais à la détermination du Torino. Les derniers contacts marseillais ont certes entretenu l’espoir, sans toutefois permettre de renverser durablement la situation.

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‎‎Le contexte médical ajoute encore une dose de suspense. Perri poursuit sa rééducation après une blessure au quadriceps et devra passer une visite médicale particulièrement scrutée avant de pouvoir s’engager définitivement. Même avec un accord de principe, rien n’est donc totalement verrouillé. Dans un mercato, une signature peut parfois tenir à un examen et à quelques lignes de contrat.

‎Un dossier qui peut encore réserver son dernier coup de théâtre

‎‎Le Torino veut aller vite. Le club italien espère accueillir Lucas Perri à Turin afin de lui faire passer sa visite médicale, avec une officialisation qui pourrait suivre si celle-ci est concluante. Cette perspective place l’OM dans une position inconfortable : le temps joue désormais contre Marseille.

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‎‎Le club transalpin conserve toutefois une certaine prudence. Des solutions alternatives auraient été identifiées, notamment Michele Di Gregorio et Guglielmo Vicario, au cas où le dossier Perri connaîtrait un nouveau virage. Pour l’heure, le gardien brésilien reste néanmoins la priorité du Torino.

‎‎Marseille a-t-il laissé passer le train ?

‎Ce dossier illustre parfaitement la brutalité du mercato. L’OM a essayé de s’engouffrer dans une ouverture, mais le Torino avait déjà construit une partie de son avantage. Revenir dans une négociation aussi avancée n’est jamais simple, surtout lorsque le concurrent dispose d’un accord avec le joueur et son club.

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‎‎Le revirement est donc réel, mais il serait prématuré de considérer Lucas Perri comme définitivement perdu pour Marseille tant que la visite médicale et les dernières formalités ne sont pas passées. Une chose est certaine : si Marseille veut encore inverser la tendance, il faudra agir vite. Très vite. Car cette fois, le train turinois est déjà en gare, moteur allumé.