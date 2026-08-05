Mercato OM : Revirement de situation totale pour Nayef Aguerd

‎‎Nayef Aguerd pourrait bien vivre un nouveau tournant dans ce mercato estival. Alors que son avenir semblait s’écrire loin de l’Espagne, la Real Sociedad est passée à l’offensive pour tenter de rapatrier le défenseur marocain, ce qui ouvre un scénario inattendu pour l’OM.

‎Mercato OM : Nayef Aguerd vers un retour en Espagne ?

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‎L’Olympique de Marseille continue de travailler sur plusieurs départs afin d’équilibrer ses finances et de réduire une masse salariale jugée trop importante. Dans cette stratégie, plusieurs joueurs disposant d’une belle valeur marchande sont concernés, et Nayef Aguerd figure désormais parmi les dossiers les plus suivis.

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‎Selon les informations de Foot Mercato, la Real Sociedad a décidé d’accélérer pour récupérer l’international marocain. Le club basque connaît parfaitement le joueur, qui avait laissé une excellente impression lors de son précédent passage en prêt. Les dirigeants espagnols souhaitent désormais transformer cet intérêt en opération concrète avant la fermeture du marché.

‎La Real Sociedad joue le tout pour le tout

‎Ce regain d’intérêt n’a rien d’un hasard. Aguerd possède le profil recherché par la formation de Saint-Sébastien : un défenseur expérimenté, capable de relancer proprement et d’apporter de la sérénité dans une arrière-garde ambitieuse. ‎Toujours d’après Foot Mercato, le joueur ne serait pas opposé à un retour en Liga.

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Mieux encore, il aurait donné son accord de principe à la Real Sociedad. Qualifié pour l’Europa League, le club espagnol présente un projet sportif séduisant, de quoi convaincre un joueur en quête de stabilité et de compétitions européennes, lui qui connaît déjà si bien le club espagnol.

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🔐 La Real Sociedad a accéléré ces dernières heures sur le dossier Nayef Aguerd.



➡️ Le club basque est désormais en pôle position devant Al-Sadd pour s'attacher les services du défenseur marocain, qui a déjà donné son feu vert.



💰 Des discussions sont en… pic.twitter.com/8qRNm1oVBA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 4, 2026

‎L’OM face à une décision importante

‎Si les discussions aboutissent, Marseille pourrait récupérer une somme intéressante afin de poursuivre son chantier estival. Un départ d’Aguerd offrirait également davantage de marge de manœuvre pour recruter dans d’autres secteurs jugés prioritaires. ‎Rien n’est toutefois encore acté.

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Les négociations entre les deux clubs se poursuivent et plusieurs paramètres restent à régler avant un éventuel accord. Mais une chose est certaine : ce dossier a changé de dimension en quelques heures alors que l’international marocain était annoncé proche d’un départ vers le Golfe.

Un départ qui pourrait satisfaire tout le monde

‎Sur le plan sportif, un retour à la Real Sociedad apparaît logique. Aguerd retrouverait un environnement qu’il connaît, un championnat où ses qualités sont reconnues et une équipe qui lui accorde une véritable confiance. Pour un défenseur central, cette continuité peut faire toute la différence.

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‎Du côté de l’OM, l’opération présenterait également des avantages. Si une offre répond aux attentes du club, Marseille pourrait alléger sa masse salariale tout en réinvestissant sur d’autres postes. Comme le souligne Foot Mercato, les discussions sont bien engagées. Le dossier reste ouvert, mais le vent semble désormais souffler en direction de la Liga.