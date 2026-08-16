Stade Rennais : 6 buts en 5 matchs, Haise tient son crack

‎‎Le Stade Rennais peut aborder la nouvelle saison avec un sérieux motif de satisfaction. Estéban Lepaul a déjà retrouvé ses réflexes de buteur durant la préparation. À quelques jours de la reprise, l’attaquant de 26 ans affiche une efficacité qui promet de faire trembler les défenses de Ligue 1.

‎‎Stade Rennais : Une préparation qui ressemble déjà à une alerte

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‎‎Le Stade Rennais n’a pas seulement préparé sa nouvelle saison en multipliant les matches amicaux. Il a surtout vu Estéban Lepaul confirmer son excellente forme de la saison dernière. En cinq rencontres, l’attaquant a trouvé six fois le chemin des filets. Un rythme affolant pour un joueur qui sort déjà d’un exercice exceptionnel.

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‎‎Lepaul a notamment marqué contre Guingamp et Bruges avant de frapper trois fois face à Galatasaray. Il a ensuite terminé sa préparation avec un penalty contre Sunderland. Malgré la défaite rennaise, le message est clair : le buteur n’a visiblement pas laissé son efficacité au vestiaire pendant les vacances.

‎‎Après son exploit, Lepaul refuse de s’arrêter là

‎‎La performance est d’autant plus remarquable que l’ancien joueur formé à l’OL sort d’une saison historique. Il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, devenant le premier Rennais depuis Alexander Frei en 2005 à occuper cette première place. Le club lui a logiquement accordé sa confiance avec une prolongation jusqu’en 2030.

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‎‎Son choix de rester en Bretagne est également révélateur. Alors que Naples et l’Atlético de Madrid avaient manifesté leur intérêt selon les informations révélées en mai, Lepaul a préféré poursuivre son aventure rennaise. « Mon avenir sera rennais. Il y a des objectifs qui, j’espère, seront réalisés », avait-il dit. Une décision qui prend aujourd’hui une saveur particulière.

‎‎L’Europe et Paris déjà dans le viseur

‎‎Le calendrier ne lui laissera pourtant aucun répit. Le Stade Rennais disputera la Ligue Europa cette saison, offrant à Lepaul une nouvelle scène pour mesurer ses progrès. L’attaquant le sait et assume cette ambition : « Je pense que la prochaine étape pour moi, c’est de réaliser une saison complète avec un club qui joue l’Europe, donc ça coche parfaitement. »‎

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‎Et pour commencer, le défi est de taille. Le Paris Saint-Germain se présente dès la première journée. Rien de mieux qu’un géant pour vérifier si la machine rennaise tourne réellement à plein régime. Lepaul aura alors l’occasion de transformer les promesses estivales en premier coup d’éclat.

‎‎Le vrai test commence maintenant

‎Le Stade Rennais possède avec Lepaul un atout offensif particulièrement précieux. Sa confiance est élevée, son efficacité est déjà au rendez-vous et son statut a changé. Mais le football adore les pièges : six buts en préparation ne garantissent pas une nouvelle moisson en championnat.

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‎‎La véritable réponse viendra donc face aux défenses de Ligue 1, puis sur la scène européenne. Si Lepaul conserve cette régularité, Rennes pourrait tenir bien plus qu’un simple buteur. Il pourrait avoir trouvé le visage offensif capable d’incarner son nouveau projet.