Mercato OM : Genesio tient sa recrue majeure en défense

L’OM doit composer avec un mercato sous pression, mais Marseille n’entend pas pour autant laisser Bruno Genesio sans renfort défensif. Le dossier Jean-Clair Todibo vient de franchir un cap important et pourrait donner une nouvelle dimension à l’arrière-garde olympienne.

‎‎Mercato OM : Marseille a trouvé un accord avec Jean-Clair Todibo

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‎‎L’OM a avancé ses pions pour Jean-Clair Todibo et aurait obtenu un accord verbal avec le défenseur français, selon les informations de Foot Mercato. Le joueur de 26 ans serait désormais séduit par le projet marseillais, une étape importante dans une opération qui pourrait rapidement devenir l’un des dossiers majeurs de l’été sur la Canebière.‎

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‎Cette avancée arrive alors que Bruno Genesio doit encore renforcer son secteur défensif. Avec les mouvements qui ont touché l’effectif, l’entraîneur olympien a besoin d’un élément capable d’apporter immédiatement de la solidité et de l’expérience. Todibo coche plusieurs cases. Il connaît la Ligue 1, a découvert le football anglais et possède déjà une expérience conséquente du haut niveau.

‎‎Marseille séduit le joueur, mais le plus dur commence

‎Marseille n’a toutefois pas encore gagné la partie. L’accord trouvé avec Todibo ne constitue qu’une première étape puisque le défenseur appartient toujours à West Ham. Le club marseillais devra désormais convaincre la formation anglaise de le laisser partir, avec une équation financière qui pourrait sérieusement compliquer les discussions.‎

‎Cette contrainte est d’autant plus importante que Marseille doit surveiller ses dépenses. La nouvelle direction souhaite réduire la masse salariale et réaliser des ventes afin de dégager des ressources. Autrement dit, même lorsqu’un joueur est convaincu, le chéquier doit encore suivre. Et à Marseille, c’est parfois là que les belles histoires de mercato prennent un virage beaucoup moins romantique.

‎‎Un défenseur expérimenté pour changer le visage marseillais

‎‎Todibo présenterait un profil particulièrement intéressant pour Genesio. Après avoir évolué en Ligue 1, notamment sous les couleurs de Nice, le Français a poursuivi sa progression en Angleterre. Avec West Ham, il a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, dont 23 en Premier League, pour plus de 1 800 minutes.

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‎‎Cette régularité constitue un argument de poids pour Marseille. Le défenseur connaît les exigences du championnat français tout en ayant acquis une expérience supplémentaire dans un environnement différent. Pour un OM appelé à jouer plusieurs compétitions, disposer d’un joueur capable d’assumer une forte charge de travail serait évidemment précieux.

🚨 EXCL : 🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 |



🔐 L’OM vient de trouver un accord verbal avec Jean-Clair Todibo.



✅️ L’OM a accéléré ces dernières heures pour convaincre le défenseur de rejoindre Marseille.



❗️Le club phocéen tente désormais de trouver un accord avec West Ham pour un prêt.



✍️ Sa… pic.twitter.com/JtgQJsvV9r — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 15, 2026

‎‎Le pari qui peut redessiner la défense marseillaise

‎‎L’arrivée éventuelle de Todibo pourrait d’abord augmenter la concurrence dans l’axe. Mais elle offrirait surtout à Genesio une solution supplémentaire pour construire une défense plus stable. À 26 ans, le Français se trouve dans une période où expérience et potentiel peuvent encore se conjuguer. Pour un entraîneur qui veut installer rapidement ses principes, ce genre de profil n’est pas anodin.

‎‎L’opération reste conditionnée aux ventes que Marseille doit réaliser et aux négociations avec West Ham. Le dossier est donc loin d’être bouclé. Mais l’accord verbal obtenu avec le joueur constitue un signal particulièrement fort : l’Olympique de Marseille a franchi la première porte, et la suivante s’annonce nettement plus difficile à ouvrir.

‎Un coup de maître ou un nouveau casse-tête financier ?

‎‎Sur le plan sportif, Todibo ressemble à une recrue particulièrement cohérente pour l’OM. Il connaît le championnat, possède une expérience internationale de club et arrive à un âge où il peut encore progresser tout en apportant immédiatement de la maturité.

Pour Genesio, ce serait un renfort capable de hausser le niveau de la concurrence et de sécuriser une zone sensible. ‎Mais Marseille devra éviter de transformer une bonne idée sportive en problème économique. Le club doit vendre avant de pouvoir véritablement accélérer, et la négociation avec West Ham sera déterminante.

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Si Grégory Lorenzi parvient à réunir les conditions financières nécessaires, l’OM pourrait tenir avec Todibo l’une de ses recrues défensives les plus significatives de ce mercato. Pour l’instant, le rêve est bien lancé. Il reste simplement à payer la facture.