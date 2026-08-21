Mercato Stade Rennais : C’est terminé pour ce buteur !

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Proposé aux cadors français, Pablo Garcia s’envole vers l’Angleterre. Marseille, Lens, le Stade Rennais, Lyon et Lille ont tous décliné l’offre.

Mercato : Le Stade Rennais recale Pablo Garcia

Pablo Garcia, jeune ailier du Real Betis, a été proposé à plusieurs cadors français, dont le Stade Rennais. Mais aucun n’a décidé de passer à l’action. L’Espagnol se rapproche désormais de Hull City, qui pourrait profiter de cette hésitation pour boucler cette opération.

À 20 ans, Pablo Garcia possède déjà une solide réputation en Espagne. L’ailier s’est notamment illustré avec les sélections de jeunes de la Roja, en particulier lors de l’Euro U19 2025. Formé au Real Betis, il est encore lié au club sévillan jusqu’en 2029. Le profil du jeune Espagnol a attiré l’attention en France.

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Selon Foot Mercato, son nom a été proposé à plusieurs clubs engagés sur la scène européenne. L’OM, le RC Lens, le Stade Rennais, l’OL et le LOSC auraient ainsi pu étudier sa situation. L’AS Monaco figurait également parmi les formations susceptibles de s’intéresser au dossier. L’ASSE, elle, avait une raison plus concrète de suivre Garcia. Les Verts l’ont observé dans l’hypothèse d’un départ de Stassin. Mais là encore, aucune offensive n’a finalement été lancée.

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Alors que les clubs français n’ont pas bougé, Hull City a décidé d’accélérer. Le club anglais, promu en Premier League, aurait transmis une proposition au Real Betis pour attirer Pablo Garcia. D’après AS, Hull City serait prêt à investir 5 millions d’euros pour obtenir 50 % des droits du joueur. Le Betis, qui valorisait son ailier autour de 8 millions d’euros, conserverait ainsi une partie de sa future valeur.

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Le jeune Espagnol sort d’une préparation estivale convaincante, avec trois buts et une passe décisive. La saison dernière, son temps de jeu avec l’équipe première était resté limité. Pour l’OM, Lens, Rennes, l’OL, le LOSC ou encore l’ASSE, ce dossier ressemble donc à une occasion manquée. Pablo Garcia était accessible et son profil avait été signalé. Aucun club français n’a toutefois suffisamment avancé.