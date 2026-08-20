Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Svetoslav Vutsov ?

Svetoslav Vutsov tape dans l’œil des dirigeants bretons. Le gardien du Levski Sofia figure en bonne place sur les tablettes du Stade Rennais pour renforcer sa cage cet été.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne Svetoslav Vutsov

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Le Stade Rennais s’attaque au chantier de sa cage. Pour provoquer de concurrence à ce poste lors de ce mercato estival, le club breton cible un international bulgare : Svetoslav Vutsov.

À 24 ans, ce portier impose son talent au Levski Sofia. Le média Sportal révèle cet intérêt des recruteurs rennais, séduits par son profil prometteur. Formé à Tsarsko, le joueur a gravi les échelons au fil du temps jusqu’à conquérir la cage de sa sélection nationale, avec laquelle il compte déjà dix sélections.

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Ses performances impressionnent cette saison. Sept matchs sans encaisser le moindre but sur dix apparitions : Vutsov affiche une régularité impressionnante. Cette imperméabilité remarquable confirme sa progression. Rennes verrait en lui un investissement d’avenir solide. Svetoslav Vutsov pourra concurrencer Brice Samba. Ce dernier est actuellement le titulaire indiscutable du SRFC.

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Le dossier comporte toutefois un obstacle financier important. Lié au Levski Sofia jusqu’en juin 2028, le gardien ne partira pas sans une belle indemnité de transfert. Sur Transfertmarkt, l’international bulgare vaut 3 millions d’euros. La direction bretonne devra donc sortir le grand jeu pour convaincre le club bulgare de céder sa pépite. Une négociation serrée s’annonce.