Mercato ASSE : Deal scellé pour l’arrivée de Pablo Garcia ?

L’ASSE lorgne une nouvelle gâchette offensive pour ce mercato estival. Le club forézien s’intéresse à Pablo Garcia, jeune ailier espagnol du Betis Séville.

Mercato ASSE : Les Verts craquent pour Pablo Garcia

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Les dirigeants de l’ASSE cherchent du renfort devant avant la clôture du mercato. Les Verts visent Pablo Garcia, un jeune crack espagnol de 20 ans. Mais la concurrence s’annonce très vive en Premier League et en Liga.

Sur le terrain, le début de saison est parfait. Deux matchs, deux victoires en Ligue 2 : le bilan sportif rassure. En coulisses, la gestion des départs bloque le recrutement. Le club forézien veut vendre Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin au plus offrant. Problème : les offres fermes manquent.

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La situation de Stassin presse notamment. L’attaquant belge est resté sur le banc contre Clermont (3-1). Son entraîneur Ian Cathro ne compte plus sur lui. Saint-Étienne prospecte donc pour le remplacer au plus vite.

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Les pistes se multiplient. Les Verts ciblaient Yanis Begraoui, mais la Lazio Rome suit aussi le joueur. Un autre nom vient de sortir dans la presse. D’après El Desmarque, Saint-Étienne s’intéresse désormais de près à Pablo Garcia.

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Le jeune ailier appartient au Betis Séville jusqu’en juin 2029. Intégré à l’équipe première à l’été 2025, il a déjà joué 30 matchs, dont 18 en Liga, et inscrit 2 buts en Coupe du Roi. Ses prestations attirent l’attention de plusieurs clubs européens.

La compétition sera rude pour l’ASSE. Seuls Cadix et Saint-Étienne représentent la seconde division parmi les prétendants. En Espagne, Malaga et Getafe surveillent la situation. Aux Pays-Bas, l’Ajax Amsterdam est chaud pour le déloger.

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Le danger principal vient d’Angleterre. Promu en Premier League, Hull City accélère sur le dossier. Le journaliste Matteo Moretto révèle que les Tigers ont proposé 6 millions d’euros pour racheter 50 % des droits du joueur. Le club anglais piste d’ailleurs aussi Lucas Stassin. Vendre Stassin débloquerait les finances stéphanoises pour avancer sur Pablo Garcia.