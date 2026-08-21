Mercato Stade Rennais : Le SRFC boucle un départ à 18M€

Le Stade Rennais s’apprête à tourner une page importante sur ce mercato avec le départ de Breel Embolo, dont l’aventure en Bretagne n’aura finalement pas duré comme espéré. L’attaquant suisse devrait bien prendre la direction des États-Unis, dans une opération qui pourrait rapporter gros au club breton.

‎‎Mercato Stade Rennais : Accord scellé avec l’Atlanta United pour Embolo

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‎‎Le Stade Rennais aurait trouvé un terrain d’entente pour le transfert de Breel Embolo vers l’Atlanta United FC. D’après les informations de Foot Mercato, l’attaquant de 29 ans devrait rejoindre la MLS contre une indemnité estimée à 17 millions d’euros, à laquelle pourrait s’ajouter un million de bonus.

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‎‎Le dossier semble donc avoir franchi une étape décisive. Selon Ouest-France, les deux directions seraient déjà parvenues à un accord, laissant désormais place à l’officialisation. Pour Rennes, cette sortie permettrait surtout de libérer une place et une masse salariale dans un secteur offensif en pleine reconstruction.

‎Un choix américain plutôt qu’un retour en Angleterre

‎‎Le départ de Breel Embolo n’est pas vraiment une surprise. Placé à l’écart avec Alidu Seidu et Djaoui Cissé, le Suisse ne figurait plus dans les plans de Franck Haise. Deux possibilités se présentaient pourtant à lui : Atlanta en MLS ou Ipswich Town en Premier League.

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‎‎L’ancien joueur de l’AS Monaco aurait finalement privilégié les États-Unis. Une décision qui met fin à une aventure rennaise particulièrement contrastée, lui qui avait rejoint la Bretagne avec l’objectif de retrouver du temps de jeu. La suite s’écrira donc loin du Roazhon Park.

‎‎Une vente qui pourrait accélérer le mercato rennais

‎‎Pour le Stade Rennais, récupérer jusqu’à 18 millions d’euros constitue une bouffée d’oxygène bienvenue. Cette somme pourrait permettre au club de poursuivre ses manœuvres estivales et de renforcer encore une équipe appelée à évoluer sous les ordres de Franck Haise.

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‎‎Surtout, ce départ clarifie la situation dans le vestiaire. Rennes se sépare d’un élément devenu indésirable et récupère des moyens financiers. Dans un mercato, certaines portes se ferment précisément pour permettre d’en ouvrir de nouvelles.

‎‎Le pari du Stade Rennais : vendre pour mieux reconstruire

‎‎Le Stade Rennais réalise ici une opération plutôt intéressante. Le club ne conserve pas à tout prix un joueur qui n’entrait plus dans les plans du staff et transforme cette situation en rentrée financière conséquente.‎

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‎Reste maintenant le plus difficile : utiliser intelligemment cet argent. Car vendre à 18 millions d’euros est une chose. Trouver ensuite un joueur capable de faire oublier Embolo en est une autre. Et c’est probablement là que le véritable mercato rennais commence.