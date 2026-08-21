Mercato : Le Stade Rennais et l’OM négocient un deal XXL

L’OM veut renforcer sa défense et a ciblé Alidu Seidu. Le club phocéen est même passé à l’offensive avec une première proposition au Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu vers Marseille cet été ?

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Marseille passe à l’attaque, le Stade Rennais résiste. Sur ce mercato, l’OM veut s’offrir le défenseur rennais Alidu Seidu, mais sa première offre s’est heurtée à un refus des dirigeants bretons. Elle ne convainc pas les pensionnaires du Roazhon Park.

Les négociations coincent désormais. Pour libérer son international ghanéen, le club exige un chèque plus élevé. Le jeune roc est poussé vers la sortie. Mais il ne sera pas vendu à vil prix. Marseille sait donc ce qui lui reste à faire s’il veut rouvrir les discussions.

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L’opportunité existe bel et bien. Écarté du groupe professionnel par Franck Haise, le joueur ne s’entraîne plus avec l’équipe première et cherche une porte de sortie au plus vite. L’arrivée des nouvelles recrues en défense cet été complique sa situation. Son profil attire le staff phocéen. Alidu Seidu avait rejoint le Stade Rennais en janvier 2024, en provenance de Clermont Foot.

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Son contrat court actuellement jusqu’en juin 2029. En mars 2025, le club breton avait même prolongé son bail d’une saison, alors que le défenseur bénéficiait encore de la confiance de ses dirigeants. La main revient désormais au club phocéen. S’il souhaite boucler ce transfert en défense, l’OM devra formuler une nouvelle proposition financière, mieux ajustée aux exigences du club breton.