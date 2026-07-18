Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce phénomène algérien ?

Le Stade Rennais voit une piste XXL se compliquer. Ciblé pour renforcer l’attaque de l’équipe de Franck Haise, Mohamed Amoura attire de nouveau les convoitises.

Mercato : Amoura échappe déjà au Stade Rennais ?

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Le Stade Rennais encaisse un coup dur. Courtisé par les dirigeants bretons pour animer l’attaque du SRFC, Mohamed Amoura suscite l’intérêt de deux géants européens. L’attaquant de Wolfsburg (26 ans) se retrouve au cœur d’une bataille qui complique sérieusement les plans rennais.

L’Europe s’active pour l’Algérien. Selon les informations de Bild, le Benfica Lisbonne et Everton surveillent de très près la situation du joueur. Si Wolfsburg n’a encore reçu aucune offre officielle, le club allemand s’attend à des propositions concrètes très prochainement. Cette concurrence pourrait doucher les espoirs de Rennes.

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Acheté 15 millions d’euros à l’Union Saint-Gilloise, l’international algérien a connu une saison moins fructueuse en Bundesliga. Une blessure a freiné son adaptation. Mais ses statistiques restent solides : 30 matchs disputés. 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Ces chiffres séduisent. Contrairement à l’année dernière, Wolfsburg ouvre grand la porte à un transfert cet été.

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Les recruteurs se bousculent pour le déloger. Benfica connaît parfaitement le profil de l’attaquant. Le club portugais avait déjà formulé une offre de 35 millions d’euros l’an passé, alors repoussée par les dirigeants allemands. Aujourd’hui, la donne a changé : la valeur marchande du joueur a baissé. Cela offre une opportunité à Benfica et Everton pour négocier un transfert à un tarif plus abordable. Si Rennes veut encore y croire, il faudra vite agir.