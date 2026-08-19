OM : Un scandale éclate avant Strasbourg, Genesio réagit !

Deux jours avant le choc contre le RC Strasbourg, une vive polémique secoue l’OM. Bruno Genesio a choisi de prendre la parole pour apporter sa version des faits.

OM : Genesio éteint la polémique autour de Hojbjerg

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Bruno Genesio et ses hommes peaufinent les derniers réglages avant d’avant le RC Strasbourg. Les Phocéens sont déterminés à remporter ce match d’ouverture de Ligue 1, prévu ce vendredi au Vélodrome. En attendant, l’Olympique de Marseille se retrouve au cœur d’une tempête extra-sportive. Pierre-Emile Hojbjerg, habituel capitaine de l’OM, a été déchu de cette fonction.

Cette sentence fait suite à son refus de rallier Newcastle. Le milieu de terrain danois a bloqué une belle rentrée d’argent dans les caisses de l’OM. Son refus a vivement agacé Frank McCourt et sa direction. Tandis que Bruno Genesio n’approuverait pas sa sanction. Certains médias parlaient même de premières frictions entre l’entraîneur français et sa nouvelle direction.

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Bruno Genesio a tenu lui-même à clarifier sa position en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM sait qu’il doit composer avec les impératifs économiques et les décisions de ses dirigeants. Même s’il ne partage pas totalement ce choix. « Je n’ai pas dit que j’étais en désaccord (…) Il y a plein de choses qu’on doit prendre en compte ». Ce désaccord reste donc très mesuré à l’OM.

Il assume le choix porté sur Timothy Weah

Bruno Genesio a d’ailleurs choisi de confier le brassard à Timothy Weah. L’international américain a été aperçu avec le capitanat face à l’Atlético de Madrid. Ce choix est fondé sur l’exemplarité, l’état d’esprit irréprochable et le leadership naturel de l’ancien Lillois.

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« Depuis que je suis arrivé, il caractérise ça. Il est positif, tourné vers les autres, irréprochable dans son attitude », a expliqué Genesio. Une marque de confiance forte pour aborder ce premier rendez-vous de la saison.