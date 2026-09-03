Mercato PSG : Luis Enrique justifie le départ de Barcola !

À la veille de la fermeture du mercato estival, Bradley Barcola a quitté le PSG pour rejoindre Liverpool. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, est revenu sur les raisons de ce départ douloureux.

Luis Enrique ne pouvait pas garantir plus de temps de jeu à Barcola

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Trois ans après son arrivée en provenance de l’OL pour 45 millions d’euros, Bradley Barcola a quitté les rangs du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Pour convaincre le PSG de lui vendre l’attaquant de 23 ans, le club anglais a signé un chèque de 145 millions d’euros, bonus compris, faisant de l’international français la plus grosse vente de l’histoire des Rouge et Bleu.

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Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la réception de l’AS Monaco en championnat, Luis Enrique a justifié les envies d’ailleurs de l’international français par son souhait d’avoir plus de temps de jeu et un rôle plus important. Une chose que le technicien espagnol ne pouvait pas lui garantir.

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« Il voulait partir parce qu’il voulait plus de minutes et d’importance. Je ne peux donner ça à aucun joueur. Il a été très important, très aimé de ses coéquipiers. C’est difficile pour tout le monde, c’est une personne incroyable. Je peux parler que du positif avec lui. Il a décidé de partir, je lui souhaite le meilleur. D’autres joueurs qui ont été importants partiront. C’est la vie, c’est comme ça faut l’accepter », a déclaré Luis Enrique, qui a rajouté une couche sur le mercato du club de la capitale.

Un mercato « exceptionnel » selon Luis Enrique

Avant d’affronter l’AS Monaco, leader et seule équipe à avoir fait carton plein (6 points sur 6) en ce début de saison, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato du Paris Saint-Germain. Cet été, le double champion d’Europe a fait venir Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts pour renforcer une équipe qui a perdu Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Kang-in Lee, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. Un recrutement satisfait selon l’ancien coach du Barça.

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« Tout ce que je peux dire, c’est que je suis content. Après, il y a le temps d’adaptation des joueurs. Je me rappelle que lors de ma deuxième année, tout le monde avait des doutes sur les joueurs qu’on avait pris. Et ils ont fini par montrer leur niveau. On a acheté les joueurs qu’on voulait. C’est très important de voir leurs visages quand on parle avec eux, leur ambition.

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Maintenant, il y a des règles de fair-play financier et je pense qu’on est l’une des meilleures équipes d’Europe sur et en dehors du terrain », a expliqué le successeur de Christophe Galtier.