OM : Richard vend la mèche, l’espoir renait pour une arrivée

Le président Stéphane Richard s’est exprimé sur le mercato de l’OM. Son intervention redonne aussi de l’espoir concernant une possible arrivée.

OM : Stéphane Richard redonne espoir pour une arrivée

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L’Olympique de Marseille a dû se résoudre à un dégraissage massif cet été. Les départs successifs de cadres comme Mason Greenwood, Facundo Medina et plus récemment Quinten Timber ont permis d’alléger considérablement les charges de l’OM. « Nous n’avons pas atteint notre objectif, même si nous avons baissé notre masse salariale de 30 à 35% », déclarait Stéphane Richard dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Stéphane Richard expliqua aussi les limites de cette cure d’austérité. La profondeur de l’effectif s’en trouve impactée même si l’objectif est de stabiliser les finances. Le groupe de Bruno Genesio est à présent émaillé par des blessures. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ont rejoint l’infirmerie, laissant un vide au milieu.

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Cette situation fait naitre l’urgence d’un recrutement au milieu de terrain. L’OM pourrait enrôler un joker ou un joueur libre à l’image d’un certain Tanguy Ndombele. Le président Stéphane Richard n’a pas exclu cette possibilité. « Signer des joueurs libres ? Dans l’immédiat (…) je ne peux pas dire non à 100% à cette question », a-t-il reconnu.

Une autorisation préalable de la DNCG

Cette déclaration enflamme certains supporters qui rêvent de voir leur équipe accueillir enfin leur première recrue estivale. Mais le président de l’OM Stéphane Richard reste réaliste. « Tout recrutement est soumis à une autorisation préalable de la DNCG. »

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En d’autres termes, le feu vert des autorités financières sera conditionné par les marges de manœuvre salariales dégagées sur ce mercato. L’Olympique de Marseille devra prouver que l’arrivée d’un nouveau renfort ne déséquilibrera pas le budget assaini ces derniers mois. L’espoir de signer une recrue reste donc mesuré, mais pas impossible.