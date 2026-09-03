FC Nantes : Le futur onze de Grégory Poirier connu

Le FC Nantes veut rafler des points après un mercato XXL. Le coach nantais, Grégory Poirier prépare déjà son futur onze qui va faire de dégâts en Ligue 2.

FC Nantes : Le futur onze de Grégory Poirier prend forme

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Le FC Nantes doit se ressaisir. Relégués en Ligue 2 après une saison catastrophique, les Canaris occupent encore la dernière place du classement après quatre journées. La chute nantaise ne date pas d’hier. Après plusieurs saisons compliquées, le club a fini par payer ses mauvais résultats l’an dernier avec une 17e place en Ligue 1 et 23 points. La relégation était alors devenue inévitable.

En Ligue 2, Nantes espérait repartir de l’avant. Il n’en a rien été. Les trois premières journées ont tourné au fiasco. Défaites contre le Red Star (0-1), Laval (2-1), puis Rodez (2-5). Cette dernière débâcle a précipité le départ de Michel Der Zakarian et l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc.

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Le nouvel entraîneur a ensuite connu une première mouvementée. À Guingamp, les Nantais ont rapidement accusé deux buts de retard avant de renverser complètement la rencontre après la pause. Ils pensaient même tenir leur premier succès de la saison. Mais l’égalisation guingampaise dans les dernières secondes a tout changé.

Nantes a dû se contenter d’un nul et reste dernier avec un seul point. Pour inverser cette dynamique, Poirier a demandé du renfort. Les dirigeants nantais, emmenés par la famille Kita, ont accéléré dans les dernières heures du mercato. Plusieurs recrues sont ainsi venues étoffer l’effectif.

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Le secteur offensif a notamment été renforcé avec Killian Corredor, arrivé de Darmstadt, et Thomas Robinet, en provenance de Dunkerque. Ce dernier sort d’une saison convaincante avec 14 buts inscrits. Un profil qui peut devenir essentiel dans la quête du maintien. Nantes a aussi densifié son milieu avec Mathieu Cafaro, venu du Paris FC, et Wilitty Younoussa, recruté à Rodez. Sur les côtés, le club a misé sur le Havrais Doucouré et Amin Cherni, prêté par Göztepe.

Ryad Hachem et Balthazar Pierret, tous deux issus du Red Star, ont également rejoint les Canaris. La défense n’a pas été oubliée. Lucas Perrin, en provenance du Sporting Gijón, Saïdou Sow, prêté par Strasbourg, ainsi que le jeune ailier Antoine Joujou, arrivé de Parme, complètent notamment ce nouveau visage nantais. Dans les buts, Maxime Dupé apporte lui aussi son expérience après son passage à l’OGC Nice. Avec ces nombreux renforts, Grégory Poirier dispose davantage de solutions.

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Le futur onze du FC Nantes

Maxime Dupé – Cherni, Doukouré, Tati, Perrin, Guilbert – Hachem, Pierret, Younoussa – Robinet, Korredor.

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