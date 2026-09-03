Mercato : Le Stade Rennais refuse 5 offres XXL pour Estéban Lepaul

L’Europe s’agite autour d’Estéban Lepaul. Mais le Stade Rennais a recalé tous les prétendants.

Mercato : Estéban Lepaul affole l’Europe, le Stade Rennes dit non au départ

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Estéban Lepaul n’est plus seulement une révélation du Stade Rennais. Il est devenu une cible européenne. Après une saison 2025-2026 exceptionnelle, l’attaquant français attire les regards de plusieurs grands clubs, dont Manchester City et l’Atlético Madrid. Mais Rennes reste ferme : son buteur n’est pas à vendre.

Lepaul a frappé fort la saison dernière. Avec 21 buts en Ligue 1, il a terminé meilleur buteur du championnat et changé de statut en quelques mois. Ses performances ont attiré du beau monde cet été. Manchester City et Aston Villa suivaient de près sa situation.

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La Premier League n’est d’ailleurs pas la seule à s’intéresser au Rennais. L’Atlético Madrid, Naples et Côme ont également pris des renseignements sur le joueur de 26 ans. Son début de saison confirme aussi son excellente dynamique. Face au Paris Saint-Germain, Lepaul a trouvé le chemin des filets lors du match nul de Rennes au Roazhon Park (2-2).

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs prestigieux, le scénario d’un départ paraît peu probable. Les dirigeants rennais souhaitent conserver leur avant-centre et ne prévoient pas, pour le moment, d’étudier les offres qui pourraient arriver. Le joueur ne semble pas non plus vouloir forcer son départ.

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Lepaul devrait donc poursuivre son aventure en Bretagne. Un choix qui lui permettra notamment de découvrir la Ligue Europa avec le Stade Rennais. En un an, Estéban Lepaul a mis tout le monde d’accord. Désormais, son nom circule parmi plusieurs clubs du continent. Rennes, lui, entend bien profiter encore de son meilleur buteur.