ASSE : Trois retours contre Montpellier, Breum indisponible

L’ASSE peut compter sur le retour de trois joueurs pour le match contre le Montpellier HSC, samedi (20h). Une bonne nouvelle pour Ian Cathro.

ASSE : Ferreira, Lamba et Jaber de retour contre le Montpellier HSC

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Les nouvelles sont bonnes pour l’ASSE à deux jours de la rencontre avec Montpellier HSC. Ian Cathro a annoncé les retours de João Ferreira, Chico Lamba et Mahmoud Jaber. Ils postulent pour une place dans l’équipe contre les Montpelliérains.

Victime d’un choc à la tête lors du match contre Clermont Foot (3-1), le 14 août dernier, le premier a manqué les deux derniers matchs, respectivement face à Grenoble Foot (4-0) et Dijon FCO (3-2). Il était soumis à un protocole commotion cérébrale obligatoire.

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Quant aux deux derniers, ce sont des blessés de longue date. Ils traînaient des soucis physiques depuis la saison dernière. Le défenseur central portugais et le milieu de terrain israélien préparaient leur retour depuis le début de la nouvelle saison.

Ben Old et El Jamali ont déjà rejoué à Dijon

João Ferreira, Chico Lamba et Mahmoud Jaber reviennent une semaine après le retour Ben Old et de Nadir El Jamali. Présents dans le groupe de Saint-Etienne à Dijon, le défenseur latéral gauche et le milieu offensif ont même rejoué.

Le premier avait remplacé Tamar Svetlin (66e), tandis que le deuxième avait disputé les dernières minutes de la rencontre en remplaçant Zuriko Davitashvili (90e). Le groupe de Ian Cathro s’étoffe donc progressivement, ce qui est une excellente nouvelle pour lui.

Saint-Etienne : Breum est toujours indisponible

En revanche, le nouveau coach des Verts doit encore patienter avant de retrouver son meneur de jeu. « Je ne suis pas certain de la disponibilité de Jakob Breum. Nous suivons sa situation au jour le jour », a-t-il indiqué dans son point-santé, en conférence de presse d’avant-match.

Le milieu offensif danois avait eu une alerte à la cuisse contre Grenoble le 22 août. Il avait été sorti immédiatement par précaution. Justifiant l’absence du nouveau numéro 10 de l’ASSE face au DFCO, le technicien écossais avait déclaré : « Concernant Jakob, ce n’est pas grave, mais cette saison est encore longue et nous ne voulons pas prendre de risque ».

Paul Eymard bientôt de retour

L’entraîneur des Verts a également donné des nouvelles de Paul Eymard. Il a repris l’entraînement collectif, mais il n’est pas encore apte à rejouer. « Il lui faudra encore un peu de temps, mais il sera bientôt prêt », a-t-il rassuré cependant.

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Le milieu de terrain formé à l’AS Saint-Etienne avait été victime d’une fracture du tibia droit avec l’équipe Réserve, en avril 2026. Il avait été opéré dans la foulée.

Davitashvili, un atout offensif supplémentaire

Depuis la fermeture du mercato estival, Ian Catho a désormais une idée claire sur son effectif. Sur le départ durant tout le mercato d’été, Zuriko Davitashvili est finalement resté dans le Forez.

Meilleur buteur des Stéphanois la saison dernière, avec 14 buts et 5 passes décisive en 29 matchs disputés en Ligue 2, et élu meilleur joueur de Ligue 2, l’ailier géorgien est évidemment un atout offensif supplémentaire pour les Stéphanois.

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Pour rappel, l’ASSE a remporté ses 4 matchs consécutifs et est leader du championnat avant d’affronter le Montpellier HSC, qui est 3e avec 4 points en moins.