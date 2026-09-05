ASSE – Montpellier : Bonne nouvelle de dernière minute pour Ian Cathro

L’ASSE reçoit le Montpellier HSC ce samedi 5 septembre à 20h à Geoffroy-Guichard pour la cinquième journée de Ligue 2. La bonne nouvelle pour Ian Cathro est que les supporters montpelliérains sont interdits de déplacement à Saint-Étienne par arrêté ministériel.

ASSE – Montpellier : Les supporters montpelliérains interdits de déplacement

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L’ASSE va retrouver son public dans des conditions particulières. Après un début de saison réussi, les Verts pourront compter sur leurs virages pour cette affiche face à Montpellier, alors que les supporters du MHSC ne seront pas autorisés à effectuer le déplacement dans le Forez.

Un arrêté ministériel interdit en effet, ce samedi 5 septembre, « le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du MHSC ou se comportant comme tel » entre les communes de l’Hérault et Saint-Étienne. La mesure s’applique de zéro heure à minuit.

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Cette décision a été prise en raison des risques de troubles à l’ordre public. L’arrêté rappelle notamment plusieurs précédents impliquant les supporters des deux clubs et évoque des comportements violents lors de certaines rencontres. Le match se déroulera donc sans supporters montpelliérains dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.

Montpellier se déplace avec plusieurs absents

Sur le terrain, Ian Cathro dispose également d’un contexte favorable. Zoumana Camara doit composer avec un effectif diminué pour ce déplacement à Saint-Étienne. Yassine Benhattab et Sissoko ne sont pas encore prêts pour cette rencontre, tandis que Yanis Zouaoui est annoncé forfait.

Mamadou Camara est lui aussi encore trop juste pour pouvoir prétendre à une place dans le groupe. Ces absences réduisent les possibilités de Zoumana Camara au moment d’affronter une équipe stéphanoise qui a remporté ses quatre premières rencontres de championnat. Pour Ian Cathro, le retour des virages et l’absence des supporters montpelliérains viennent ainsi s’ajouter à la dynamique positive de son équipe.

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Les Verts devront désormais profiter de ces circonstances favorables et tenter de poursuivre leur sans-faute à l’occasion de cette cinquième journée.