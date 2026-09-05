PSG : Après Monaco, Luis Enrique lance un défi à la Ligue 1

Malgré la défaite de son équipe face à l’AS Monaco ce vendredi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’affiche aucune inquiétude pour la suite en Ligue 1. Le technicien espagnol est même prêt à prendre les paris pour le titre de champion de France en fin de saison.

Luis Enrique : « on peut parier », après PSG – Monaco

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Le PSG ne va pas bien en ce début de saison. Après trois sorties en Ligue 1, le champion de France en titre affiche un bilan de deux matchs nuls et une défaite, totalisant ainsi deux petits points sur neuf possible. Le Paris Saint-Germain se retrouve donc à sept points du leader monégasque.

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Pour autant, Luis Enrique n’est pas inquiet pour son équipe et la suite du championnat. Après la défaite à domicile face à l’AS Monaco (1-2) vendredi soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, Luis Enrique a ouvertement assuré que son équipe va rattraper l’écart entre les Monégasques et même conserver son titre de champion de France.

« Je pense vraiment que c’est une motivation incroyable pour mes joueurs, pour l’équipe et pour le clubx. Si vous voulez parier sur l’identité du champion de France, on peut parier. Je ne dis rien, mais pour nous c’est une motivation. On a 7 points de retard sur Monaco, OK. On va tenter de rectifier cela le plus vite possible », a lancé le coach parisien en conférence de presse d’après-match.

Une première depuis 2005

Le Paris Saint-Germain vit un début de saison assez compliqué en Ligue 1, lui qui ne compte que deux petits points après sa défaite face à l’AS Monaco (1-2) ce vendredi, dans le cadre de la 3e journée. Et sa défense inquiète, avec au moins deux buts encaissés lors des quatre dernières rencontres de championnat, en comptant les matchs nuls à Rennes (2-2) et Lille (2-2), sans oublier le revers contre le Paris FC (1-2) en mai dernier.

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Du jamais vu chez les Rouge et Bleu depuis 2005, avec une série similaire entre janvier et février, comme le souligne Opta. Pour Luis Enrique, ses joueurs méritaient « clairement » de prendre les trois points.

« Je suis content de ce que j’ai vu. C’est le début de saison, et on n’est pas encore dans notre élément, mais j’ai vu beaucoup de choses positives. Aujourd’hui, on méritait clairement la victoire ! Les expected goals, qui reflètent la qualité des occasions que tu as, sont clairement en notre faveur (2,18 pour le PSG contre 0,52 pour l’ASM, ndlr). Mais c’est comme ça, le football, c’est un sport merveilleux (sourire). Un problème physique ?

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Non, au vu de notre match, non. Parfois, le football est inexplicable et il faut l’accepter. Aujourd’hui, c’est un résultat inexplicable », a expliqué l’ancien entraîneur du Barça au micro de Ligue 1+.