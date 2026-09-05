FC Nantes : Deux bonnes nouvelles tombent avant Nancy

Les nouvelles sont bonnes pour le FC Nantes avant le choc face à Nancy en Ligue 2. Le coach Grégory Poirier obtient deux renforts de poids.

Le FC Nantes retrouve deux forces vives avant d’affronter Nancy

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Sékou Doucouré et Ignatius Ganago s’entraînent à nouveau avec le groupe à la Beaujoire. Après le nul spectaculaire décroché à Guingamp (3-3), cette double rentrée renforce l’effectif du FC Nantes à trois jours du choc. Le coach, Grégory Poirier déterminera leur présence sur la feuille de match selon leur état de forme final.

L’infirmerie ne désemplit pas pour autant. Fabien Centonze soigne son genou, alors que Killian Corredor souffre toujours des ischio-jambiers. Ces deux absences répétées compliquent la préparation de Nantes.

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En revanche, l’intégration des quatre dernières recrues s’accélère. Fodé Doucouré, Amin Cherni, Balthazar Pierret et Thomas Robinet s’entraînent normalement avec l’équipe. Ils pourraient effectuer leurs premiers pas sous leurs nouvelles couleurs dès ce lundi.

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Le FC Nantes attend de pied ferme Nancy lundi. Les Canaris cherchent leur première victoire de la saison. Puisque jusqu’à présent tout est échec. Ils ont enregistré trois défaites consécutives et un nul. Le FCN a un seul point depuis le début de la saison et traîne à la dernière position du championnat. Grégory Poirier doit tout faire pour relever la Maison Jaune.