Stade Rennais : Haise secoue ses guerriers avant Angers SCO  

Le Stade Rennais aborde son déplacement à Angers avec un groupe quasiment au complet. Le coach Franck Haise met la pression aux joueurs.

Angers vs Stade Rennais : Franck Haise exige l’excellence

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Pour le déplacement à Angers ce dimanche, Franck Haise attend un engagement total. L’entraîneur du Stade Rennais exige 110 % d’intensité. Il dispose d’un groupe presque complet, renforcé par l’arrivée de Boulaye Dia et le retour d’anciens écartés.

L’effectif s’est entraîné au complet vendredi à la Piverdière. 23 joueurs de champ et trois gardiens occupaient le terrain. Quelques éléments reviennent toutefois de blessure ou de maladie. Adrien Thomasson a surmonté ses tensions musculaires.

Charlie Cresswell s’est remis d’un virus. Estéban Lepaul va mieux après un coup à la cheville face au Mans (3-2). Brice Samba retrouve les terrains. Sa présence dans le groupe dépendra de sa réponse physique lors du dernier entraînement.

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Alidu Seidu et Djaoui Cissé s’entraînaient à l’écart pendant le mercato. Faute de transfert conclu, Haise les réintègre. Leur retour en Ligue 1 sera toutefois progressif, car leur manque de rythme reste réel. Certains marchés secondaires restant ouverts, leur avenir peut encore basculer d’ici la clôture définitive.

Le Stade Rennais a bouclé l’arrivée de Boulaye Dia, prêté par la Lazio avec option d’achat. L’attaquant vient doubler le poste d’Estéban Lepaul. Haise apprécie ce profil mobile, expérimenté et adroit devant le but. Déjà affûté physiquement, Dia pourrait jouer dès ce week-end.

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Franck Haise secoue ses hommes pour qu’ils livrent des performances XXL. Le coach refuse tout relâchement. « À 100 %, vous performez. À 110 %, vous surperformez », a-t-il dit. Face à une équipe d’Angers dangereuse, Rennes vise la victoire. Pour rafler les trois points, les Bretons devront conserver leur efficacité offensive tout en verrouillant leur secteur défensif.