ASSE : Ian Cathro scelle déjà son avenir à Saint-Étienne

Ian Cathro souhaite s’inscrire dans la durée à l’ASSE et l’a clairement affirmé en conférence de presse avant la réception de Montpellier. L’entraîneur écossais assure se projeter sur plusieurs années dans le Forez, tout en prévenant que son projet connaîtra nécessairement des périodes plus délicates.

‎‎ASSE : Une ambition futuriste pour les Verts

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‎‎À l’approche de la rencontre contre Montpellier, Ian Cathro n’a pas seulement parlé du prochain rendez-vous sportif. Interrogé sur son avenir, il a affiché une volonté très nette de poursuivre son aventure avec les Verts au-delà des prochaines saisons. ‎« Est-ce que je veux rester ici pendant des années ? Oui. Je me projette sur plusieurs années à l’ASSE, que j’espère victorieuses », a-t-il déclaré.

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Une réponse sans détour, qui donne une indication forte sur ses intentions. ‎Le technicien ne cache d’ailleurs pas ce qui l’a convaincu de rejoindre Saint-Étienne. « L’histoire, les supporters, l’importance du club dans la vie des gens » ont pesé dans son choix, selon ses propres mots. Il assure également avoir « complètement confiance » dans les dirigeants et leurs investissements.

‎‎Cathro prévient : le chemin ne sera pas tranquille

‎‎Derrière cette déclaration d’attachement se cache néanmoins un discours particulièrement lucide. Cathro refuse de présenter son projet comme une trajectoire parfaitement rectiligne. Pour lui, les périodes de succès ne doivent pas faire oublier les difficultés qui arriveront inévitablement.

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‎‎« Ce qu’on essaye de faire n’est pas linéaire, il y aura des hauts, des bas, des moments plus difficiles mais l’objectif restera le même », explique-t-il. Une manière de préparer les esprits, alors que la dynamique actuelle pourrait naturellement nourrir davantage d’attentes autour de l’équipe.

‎‎Le projet stéphanois pensé sur plusieurs années

‎‎Le principal enseignement de cette prise de parole concerne donc la vision défendue par Ian Cathro. L’entraîneur ne parle pas d’une simple parenthèse dans le Forez, mais d’une construction appelée à dépasser les résultats immédiats.

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‎‎« On ne veut pas construire un projet pour quelques années seulement, on essaye de faire quelque chose de plus grand », affirme-t-il. Il insiste aussi sur la nécessité de conserver le même niveau d’investissement lorsque les résultats seront moins favorables.