Accueil - PSG - Ballon d’Or : Les joueurs du PSG ne le méritent pas selon Yamal

Lamine Yamal estime que le Ballon d’Or 2026 ne doit pas revenir automatiquement à un joueur du PSG malgré le nouveau sacre parisien en Ligue des champions. Dans un entretien diffusé par Movistar Plus, l’attaquant du FC Barcelone défend une conception individuelle du trophée et affirme lui-même mériter la récompense.

PSG : Yamal veut-il écarter les Parisiens de la course au Ballon d’Or ?

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Le ton est donné par Lamine Yamal dans Universo Valdano, l’émission de Movistar Plus animée par Jorge Valdano. À un peu plus d’un mois de la cérémonie prévue le 26 octobre à Londres, l’international espagnol refuse de considérer le succès collectif du PSG comme un argument suffisant pour désigner automatiquement l’un de ses joueurs.

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Son raisonnement est simple, mais forcément explosif alors Paris vient de conserver sa couronne européenne. « Quand tu gagnes la Ligue des champions, on donne le trophée de la Ligue des champions au PSG qui a été la meilleure équipe. C’est le trophée que le PSG a remporté. C’est une autre histoire que le PSG ait le meilleur joueur du monde », explique-t-il.

Le Ballon d’Or doit-il récompenser l’individu plutôt que le collectif ?

Pour Yamal, le Ballon d’Or doit avant tout récompenser celui qui possède une dimension différente sur le terrain. Il ne veut donc pas confondre domination collective et supériorité individuelle, même lorsque les deux peuvent évidemment se rejoindre.

Yamal, dans son interview, « pense donc que ce prix doit être décerné au meilleur joueur du monde, et c’est tout. » Il précise également que son critère ne se limite ni au nombre de buts ni au palmarès. « Le meilleur joueur du monde est celui que tu regardes, qui est différent de tous les autres », résume-t-il.

Le PSG a-t-il vraiment tous les arguments ?

Le contexte donne une autre dimension à cette sortie. Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions 2025-2026 pour la deuxième fois consécutive, après sa victoire contre Arsenal en finale. Le club compte aussi dix joueurs parmi les trente nommés au Ballon d’Or 2026, un record pour une même équipe.

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Ousmane Dembélé, déjà sacré en 2025, figure encore dans la sélection après avoir notamment inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en Ligue des champions cette saison. Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Marquinhos, Willian Pacho et Fabián Ruiz complètent le contingent parisien, tandis que Ferran Torres est nommé pour sa saison au Barça.

Yamal se voit-il déjà en lauréat ?

Derrière sa critique du poids accordé à la Ligue des champions se cache aussi une candidature très assumée. Le jeune Barcelonais ne se contente pas de définir les critères du trophée : il estime avoir suffisamment accompli pour le recevoir cette année.

Dans l’entretien de Movistar Plus, il déclare : « Je crois, sincèrement, que les meilleurs du monde sommes deux et cette année je le mériterais pour ce que j’ai gagné. Pour moi, Mbappé et moi sommes les deux meilleurs du monde. » Yamal revendique le trophée après une saison marquée par son titre mondial avec l’Espagne et le nouveau sacre du FC Barcelone en Liga.

L’histoire Dembélé peut-elle se répéter ?

Le débat n’est pas totalement théorique. Le PSG a déjà placé Ousmane Dembélé au sommet du Ballon d’Or en 2025, tandis que Yamal avait terminé deuxième de cette édition. L’Espagnol connaît donc directement la logique d’une récompense où les performances collectives, les statistiques et l’influence individuelle se retrouvent mêlées.

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La situation de 2026 ajoute toutefois une donnée particulièrement forte : Fabián Ruiz est présenté comme le seul joueur de la liste des trente nommés à avoir remporté à la fois la Ligue des champions et la Coupe du monde sur la période concernée. Le débat est donc loin d’être aussi simple que PSG contre Yamal.

Qui l’emportera dans cette bataille d’idées ?

La sortie de Lamine Yamal ne constitue pas une décision du jury, mais elle révèle les lignes de fracture de cette édition. D’un côté, le PSG présente un bilan collectif exceptionnel et une représentation record parmi les nommés. De l’autre, Yamal défend une lecture où l’identité du meilleur joueur doit primer sur celle de l’équipe victorieuse.

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Le dernier mot appartiendra aux votants. La cérémonie du Ballon d’Or 2026 se tiendra le 26 octobre à Londres. D’ici là, chaque déclaration, chaque performance et chaque argument pèsera dans une course où Lamine Yamal vient clairement de placer sa propre voix au premier plan.