PSG : Zidane interpelle Zaïre-Emery avant la trêve internationale

Avant le Classique contre l’OM, Warren Zaïre-Emery anime de l’actualité du PSG. Zinédine Zidane lui a adressé un message suite à sa convocation en équipe de France.

PSG : Comment Zinédine Zidane va utiliser Warren Zaïre-Emery chez les Bleus ?

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L’ère de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France commence à prendre forme. Le nouveau sélectionneur des Bleus a dévoilé sa toute première liste pour les phases de groupes en Ligue des Nations. Présent en conférence de presse au siège de la FFF, il a répondu aux interrogations concernant ses choix forts.

Et le cas de Warren Zaïre-Emery a particulièrement retenu l’attention des observateurs et des supporters du Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain du PSG figure parmi les six milieux de terrain sélectionnés pour cette campagne internationale. Il est était attendu au tournant compte tenu de son statut chez les Champions d’Europe.

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Warren Zaïre-Emery est régulièrement utilisé pour dépanner dans le couloir du PSG. Mais Zinédine Zidane a tenu à dissiper le moindre doute quant à l’utilisation qu’il compte faire du joueur sur le rectangle vert. « Si je l’ai mis au milieu de terrain, c’est que je veux le voir au milieu de terrain », a tranché le sélectionneur national. Il écarte immédiatement l’hypothèse de le repositionner en tant que latéral droit.

Warren Zaïre-Emery est-il performant au milieu ?

Cette décision de Zizou contraste avec les habitudes de ses prédécesseurs. Tant au PSG sous les ordres de Luis Enrique qu’au sein de la sélection sous l’ère de Didier Deschamps. La polyvalence de l’international tricolore avait souvent poussé les techniciens à l’utiliser en défense. Sauf que Warren Zaïre-Emery a déjà prouvé sa valeur dans l’entrejeu.

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Ses apparitions à la Coupe du monde 2026 face à des nations comme le Maroc ou l’Angleterre le confirment. Le nouveau patron des Bleus entend donc capitaliser sur son profil naturel au cœur du jeu. Au-delà de la situation de WZE, cette première liste de Zidane a également fait des déçus du côté de la capitale.

Une convocation sous le signe de la transition ?

Le Ballon d’Or 1998 a assumé ses décisions tranchées en se passant de plusieurs cadres habituels, comme Lucas Digne, Lucas Hernandez et Maghnes Akliouche. Ceux-ci étaient tous présents lors de la dernière Coupe du Monde. Le sélectionneur a justifié ces absences par sa volonté d’insuffler un vent nouveau et d’optimiser le fonctionnement de son groupe.

« C’est comme ça, j’ai fait le choix de prendre de nouveaux joueurs. Je ne veux laisser personne en tribunes », a expliqué Zinédine Zidane. Celui-ci privilégie la cohésion et l’efficacité à l’entraînement, en limitant son effectif à 20 joueurs de champ.

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Cette trêve internationale sera particulièrement intense pour l’équipe de France avec des confrontations face à la Turquie, la Belgique et l’Italie. Les sélectionnés rejoindront Clairefontaine dès le début de la semaine. Rappelons que Warren Zaïre-Emery et ses partenaires du Paris SG bénéficieront d’un programme d’entraînements individualisés sous la houlette de Luis Enrique. Ils reprendront à la compétition début octobre avec un choc face au Mans (10 octobre).