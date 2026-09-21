OGC Nice : Pantaloni envoie un message fort après le LOSC

L’OGC Nice a obtenu sa première victoire de la saison en Ligue 1 en dominant le LOSC (2-1), ce dimanche à l’Allianz Riviera. Après le match, Olivier Pantaloni a salué la réaction de son groupe, son engagement et son travail collectif, après un début de saison qui ne répondait pas encore à ses attentes.

OGC Nice : Comment les Aiglons ont-ils répondu aux attentes d’Olivier ?

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Olivier Pantaloni attendait une réaction de ses joueurs après les premières journées de championnat. Face au LOSC, son équipe a montré une implication différente et a répondu aux exigences fixées par l’entraîneur durant la semaine. « On a senti, dans un premier temps, que sur les principes, ça commençait à mieux s’ancrer et qu’il y avait une grosse volonté de réagir. Ce soir, on l’a prouvé », a expliqué le technicien niçois en conférence de presse. Le Gym a produit du jeu en première période, s’est créé des occasions et a continué à poser des problèmes au LOSC au début de la seconde période.

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La rencontre a ensuite changé de physionomie après le deuxième but niçois. Alors que Lille poussait pour revenir au score, les joueurs de Pantaloni ont dû défendre davantage et fournir des efforts importants pour conserver leur avantage. Cette capacité à résister constitue également un élément retenu par l’entraîneur après la rencontre.

Quels sont les techniques qui ont été améliorées contre Lille ?

Pantaloni avait insisté avant la rencontre sur plusieurs aspects qui faisaient défaut à son équipe depuis le début de la saison. L’engagement, l’intensité, l’agressivité et la discipline faisaient notamment partie des exigences formulées par le technicien. Contre Lille, ces éléments ont été davantage présents. « Ce qui nous faisait énormément défaut, c’est, encore une fois, le comportement, l’intensité d’engagement, l’agressivité qu’on devait mettre sur le terrain », a expliqué Pantaloni après le succès.

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Le technicien a également apprécié la variété affichée dans le jeu. Face à une équipe qui exerçait davantage de pression, Nice n’a pas hésité à jouer plus directement, tout en conservant des phases de possession. Cette alternance entre jeu court et jeu long a permis au Gym de proposer un registre différent de celui observé lors des précédentes rencontres.

Cette victoire peut-elle lancer la saison de l’OGC Nice ?

Pour Pantaloni, le succès contre Lille doit surtout servir de point d’appui pour la suite. L’entraîneur estime que son groupe possède de la qualité, mais que cette qualité devait être accompagnée par une véritable unité collective. « On n’avait pas encore trouvé véritablement une équipe. Ce soir, je peux parler d’équipe, de travail collectif, de volonté et de détermination pour aller chercher cette première victoire », a-t-il déclaré.

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Le technicien niçois veut désormais voir cette prestation se répéter. Il compte notamment sur la réaction du public, qui a accompagné les efforts de son équipe durant la rencontre. « À partir du moment où on le retrouve, que ça porte ses fruits et que c’est efficace, c’est indéniable qu’on amène avec nous le public », a expliqué Pantaloni. Après cette première victoire en Ligue 1, l’entraîneur de l’OGC Nice veut donc surtout prolonger les techniques observées contre Lille.