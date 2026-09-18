Accueil - OGC Nice - OGC Nice : La déclaration surprise de Pantaloni sur Youssouf et Diouf

Youssouf et Yehvann Diouf restent soutenus par Olivier Pantaloni malgré leurs contre-performances depuis le début de la saison. En conférence de presse avant la réception du LOSC dimanche à l’Allianz Riviera, ce vendredi 18 septembre, l’entraîneur de l’OGC Nice a assuré qu’il était trop tôt pour écarter les deux joueurs et compte sur leur réaction.

OGC Nice : Pantaloni veut-il continuer à aligner Youssouf et Diouf ?

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Dernier de Ligue 1 après quatre journées sans victoire, l’OGC Nice traverse un début de saison difficile. Les performances de certains joueurs sont particulièrement scrutées, notamment celles de Youssouf et Yehvann Diouf. En conférence de presse ce vendredi, Olivier Pantaloni refuse toutefois de tirer un trait sur eux avant la réception du LOSC, leader du championnat.

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« Ces joueurs, il est trop tôt pour dire : on les écarte, je compte sur leur force de réaction, pour réagir et se montrer sur le terrain », a déclaré Pantaloni. L’entraîneur niçois estime notamment que Youssouf possède les qualités pour devenir un joueur référent au sein du groupe.

Le milieu de terrain est toutefois conscient des erreurs commises depuis le début de la saison. « Youssouf, il est conscient de ses erreurs, il a une grosse volonté d’en tenir compte et de corriger », a affirmé Pantaloni, qui insiste aussi sur son investissement quotidien : « aux entraînements il est à 1000%. »

Youssouf et Diouf sont-ils conscients de leur situation ?

Pantaloni compte sur la capacité de réaction de Youssouf. « C’est un garçon qui a une grosse envie de bien faire avec l’OGC Nice, il a fait son mea culpa devant ses partenaires. Je le sens très revanchard », a déclaré le coach du Gym. Le technicien corse souhaite ainsi voir le joueur transformer cette volonté en réponse sur le terrain.

La situation de Yehvann Diouf est également suivie de près. Le gardien doit notamment s’adapter à des consignes différentes de celles qu’il connaissait auparavant. « On lui demande des choses qui n’avaient pas été demandées précédemment, où c’était plus simple d’allonger sans grosse prise de risque », a expliqué Pantaloni.

Youssouf et Diouf, les seuls fautifs des résultats de Nice ?

Pour Pantaloni, le problème du Gym ne se limite pas aux performances individuelles. Après les quatre premières journées, des discussions ont eu lieu avec les cadres afin de provoquer une prise de conscience collective. « Les résultats n’ont pas été là, sur les 4 premières journées, ça entraine des changements », a déclaré l’entraîneur niçois.

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Il attend désormais davantage d’intensité et d’engagement, tout en reconnaissant que son équipe doit encore progresser : « On a de bons joueurs, on n’a pas encore une bonne équipe ». Le retour de certains éléments doit aussi permettre d’étoffer progressivement le groupe.

Quel visage l’OGC Nice veut-il montrer contre Lille ?

Olivier Pantaloni a notamment indiqué que tout le monde pouvait postuler au groupe, même si certains joueurs ne sont pas encore à leur meilleur niveau. Boudaoui, en revanche, « n’est pas encore prêt », tandis qu’Alidu Seidu apporte une solution polyvalente en défense.

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