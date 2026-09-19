OGC Nice : Bonne nouvelle, Antoine Mendy opéré avec succès

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche contre Le Mans (1-1), le 5 septembre, Antoine Mendy a été opéré avec succès cette semaine. L’OGC Nice a annoncé la bonne nouvelle ce samedi, et le défenseur de 22 ans entame désormais sa convalescence.

OGC Nice : Des nouvelles d’Antoine Mendy ?

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L’OGC Nice a annoncé ce samedi qu’Antoine Mendy avait bien été opéré cette semaine, avec une intervention réussie. « Victime d’une rupture du ligament croisé face au Mans le 5 septembre dernier, Antoine Mendy a été opéré avec succès cette semaine », a indiqué le club azuréen dans son communiqué.

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Le Gym a également renouvelé son soutien à son défenseur pour la suite de sa récupération. « L’OGC Nice apporte une nouvelle fois tout son soutien à Antoine et l’accompagnera au mieux à chaque étape de sa convalescence, jusqu’à son retour sur les terrains », a ajouté le club. Aucune durée précise d’indisponibilité n’a pour l’heure été communiquée. Antoine Mendy va désormais devoir suivre son programme de récupération avant de pouvoir envisager son retour à la compétition.

Un coup dur dans la progression d’Antoine ?

Antoine Mendy sortait d’une saison particulièrement riche. Le joueur de 22 ans avait notamment participé à la Coupe d’Afrique des nations puis à la Coupe du monde avec le Sénégal. Il compte dorénavant sept sélections avec les Lions de la Teranga.

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Il s’était blessé lors de la réception du Mans, en 3e journée de Ligue 1. Entré en jeu à la 73e minute à la place d’Axel Witsel, l’international sénégalais avait poursuivi la rencontre malgré une douleur au genou gauche ressentie à la 86e minute. Après le coup de sifflet final, il avait continué à se plaindre fortement de cette articulation. Il avait ainsi rejoint Laurent Abergel, victime de la même blessure à l’infirmerie.

Antoine Mendy vers un départ lors du mercato hivernal ?

Avant cette blessure, le défenseur niçois avait également suscité plusieurs intérêts durant le mercato estival. L’OGC Nice avait ouvert la porte à son départ afin de renflouer ses caisses, mais les dirigeants azuréens réclamaient au minimum 15 millions d’euros pour envisager son transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Antoine Mendy disposait donc d’une valeur importante aux yeux de son club.

La Fiorentina et l’Udinese avaient pris des renseignements à son sujet en Italie. En Angleterre, Crystal Palace était présenté comme le prétendant le plus déterminé. Le club anglais appréciait notamment la polyvalence du défenseur, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit, ainsi que sa puissance physique et son potentiel de progression.

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Aucune de ces pistes n’avait toutefois abouti avant la fermeture du mercato, le 1er septembre. Reste à savoir si le Gym va revoir ses exigences pour le mercato hivernal afin de faciliter son départ.