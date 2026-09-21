ASSE : Le point faible des Verts identifié, Larsonneur ciblé

Tenu en échec par Metz (2-2), l’AS Saint-Etienne est toujours en tête de Ligue 2. Mais Gautier Larsonneur se retrouve au centre des critiques. Le gardien des Verts traîne derrière lui des statistiques inquiétantes.

ASSE : Gautier Larsonneur avec des performances en deçà des attentes ?

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L’AS Saint-Étienne connait un passage à vide ces dernières semaines. But Football rappelle que le club stéphanois a été auteur d’un excellent début de saison avec cinq succès d’affilée. Sauf que l’ASSE marque le pas à présent dans la lutte à la montée en Ligue 1. Le revers à Dunkerque (1-2) a été suivi d’un nul frustrant contre le FC Metz (2-2) samedi.

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Et au cœur de cette mauvaise passe, Gautier Larsonneur cristallise les inquiétudes des observateurs et des supporters. Le gardien de but de l’ASSE essuie de vives critiques. Le journaliste Adrien Ponsard pointe notamment l’absence de sérénité de l’ultime rempart des Verts. Il déplore ses hésitations sur les ballons aériens et les coups de pied arrêtés. Ses manquements ont couté cher lors dernières sorties.

Adrien Ponsard assure que : « Larsonneur, ce n’est pas une sécurité sociale derrière… Il fait peur ! Il ne se rassure pas. Sur le premier coup-franc de Savanier en début de match, il ne sort pas, le ballon passe devant lui… Sur le deuxième but sur corner, alors que Sainté mène 2-1, il doit rassurer sa défense, mais Larsonneur reste sur sa ligne ».

Le pire gardien de la Ligue 2 ?

Son analyse est appuyée par des indicateurs peu flatteurs. Gautier Larsonneur pointe à la 16e place du championnat en matière de pourcentage d’arrêts. Le gardien titulaire de l’ASSE plafonne à un taux de 57,9 %. Cette méforme interroge sur sa légitimité à long terme. Même si ses doublures manquent pour l’instant d’expérience face au public du Chaudron.

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Cette défaillance s’est encore constatée lors du déplacement de l’AS Saint-Etienne sur la pelouse de Metz. Les Stéphanois menaient de deux buts grâce à des réalisations de Kévin Pedro et Augustine Boakye. Ils ont finalement craqué dans le dernier quart d’heure. Cette incapacité à préserver un avantage suscite l’amertume au sein de l’effectif stéphanoise.

Ian Cathro déçu de la prestation de son groupe ?

Irvin Cardona a même exprimé la déception générale du vestiaire. Il assure que « toute l’équipe est très frustrée ce soir de laisser partir deux points. On arrive à marquer deux buts qui nous font du bien car c’était un match fermé ».

Son avis est partagé par Ian Cathro. Le patron du banc stéphanois n’a pas caché son agacement. Il qualifie ce nul à Metz de points jetés inutilement. Le technicien de l’ASSE insiste sur la nécessité absolue de gommer ces erreurs individuelles et collectives pour espérer concrétiser les ambitions de montée du club.

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« On va rentrer chez nous en disant qu’on a jeté deux points à la poubelle (…) Nous prenons deux buts sur des erreurs, qu’il faut corriger. On ne peut pas se permettre de répéter ces erreurs-là », a indiqué l’entraîneur de l’ASSE. Ce coup d’arrêt fait office de signal d’alarme pour l’ensemble du groupe avant la trêve internationale.