OGC Nice : Axel Witsel nommé capitaine après le retrait de Clauss

L’OGC Nice a changé de capitaine lors de la victoire contre le LOSC (2-1), ce dimanche à l’Allianz. Après la rencontre, Olivier Pantaloni a expliqué que Jonathan Clauss avait demandé à céder le brassard, finalement confié à Axel Witsel, arrivé cet été au Gym.

OGC Nice : Pourquoi Jonathan Clauss a-t-il quitté son rôle de capitaine ?

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Jonathan Clauss avait été désigné capitaine de l’OGC Nice en début de saison, après le départ de Dante. Pourtant, le latéral droit n’a pas porté le brassard contre le LOSC. Ce changement n’était pas une décision initiale d’Olivier Pantaloni, mais une démarche du joueur lui-même, comme l’a expliqué l’entraîneur niçois en conférence de presse d’après-match. « Ce n’est pas ma volonté de changer de capitaine. C’est Jonathan Clauss qui est venu m’en parler », a indiqué Pantaloni. Le défenseur lui a expliqué qu’il ne se sentait pas véritablement l’âme d’un capitaine et souhaitait donc renoncer à cette responsabilité.

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Cette décision a été accueillie positivement par le technicien niçois. Clauss a également pris la parole devant le groupe afin d’expliquer les raisons de son choix à ses coéquipiers. « Clauss a eu beaucoup de courage et d’honnêteté », a souligné Pantaloni, qui assure que l’ensemble du groupe a apprécié sa démarche.

Pourquoi Axel Witsel a-t-il été choisi pour porter le brassard ?

Une fois le retrait de Clauss acté, Olivier Pantaloni et son staff ont étudié plusieurs profils afin de ne pas commettre d’erreur dans le choix du nouveau capitaine. Axel Witsel s’est finalement imposé comme le choix retenu par l’encadrement niçois pour cette rencontre face au LOSC.

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Le milieu belge, arrivé à Nice cet été, possède une longue expérience du haut niveau et un parcours international (140 sélections pour 12 buts avec la Belgique) qui ont pesé dans la réflexion du staff. Pantaloni reconnaît que son profil pouvait naturellement conduire à cette décision, mais l’entraîneur ne voulait pas se précipiter. « Axel, étant arrivé cette saison, on s’est posé la question, sachant que c’est quand même un joueur d’expérience qui a une carrière énorme », a expliqué le coach niçois.

Quand Axel Witsel a-t-il appris sa nomination ?

Le choix d’Axel Witsel a été arrêté le jour même de la rencontre contre Lille. Le milieu de terrain belge a donc été informé quelques heures avant de prendre le brassard pour la première fois avec l’OGC Nice. Olivier Pantaloni a expliqué que cette décision avait été prise après maintes réflexions. « On a voulu étudier tous les profils pour ne pas commettre d’impair », a précisé l’entraîneur.

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Cette nomination tombe dans un contexte particulier pour l’OGC Nice. Après un début de saison difficile, le Gym a obtenu sa première victoire en Ligue 1 contre Lille, alors leader avant cette cinquième journée. Witsel a ainsi porté le brassard pour la première fois lors d’un succès important pour le groupe niçois.