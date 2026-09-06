OGC Nice : Grosse tuile ! Antoine Mendy se fait les croisés

Terrible nouvelle du côté de l’OGC Nice. Au lendemain du match nul face au Mans, le Gym a confirmé qu’Antoine Mendy, blessé ce samedi face aux Manceaux, souffrait d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche.

Antoine Mendy victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche

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Tenu en échec par Le Mans ce samedi (1-1), l’OGC Nice est reparti de l’Allianz Riviera avec un seul point et un joueur en moins. Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, Antoine Mendy est ressorti du match avec une vive douleur au genou gauche. Les examens passés dimanche ont confirmé l’inquiétude du staff médical. L’international sénégalais souffre d’une rupture d’un ligament croisé. Il sera absent pour de nombreux mois.

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« Blessé hier face au Mans, Antoine Mendy a passé des examens qui ont malheureusement confirmé une rupture d’un ligament croisé du genou gauche. Une nouvelle douloureuse pour Antoine qui a grandi au Gym. Il y a franchi toutes les étapes avant de réaliser son rêve et de porter le maillot rouge et noir avec les pros. Une histoire construite au fil des années, avec cette détermination et cet attachement au club qui le caractérisent.

Blessé hier face au Mans, Antoine Mendy a passé des examens qui ont malheureusement confirmé une rupture d’un ligament croisé du genou gauche.



Courage Antoine. ❤️



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Aujourd’hui s’ouvre pour lui un chemin différent. Il sera long, parfois difficile, et demandera beaucoup de patience. Mais sur ce chemin, Antoine ne sera jamais seul. Ses coéquipiers, le staff, les salariés, les supporters : toute la famille du Gym sera derrière lui. Pour l’encourager dans les moments difficiles, célébrer chaque petite victoire et, le moment venu, le voir retrouver sa place sur les terrains. Courage et… Issa Antoine ! », écrit l’OGC Nice dans son communiqué.

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La longue absence d’Antoine Mendy vient s’ajouter à celle de Laurent Abergel, lui aussi victime de la même blessure lors d’un match de préparation cet été. L’OGC Nice n’a toujours pas gagné cette saison et n’a inscrit qu’un seul but, face au Mans FC justement, et pourrait vivre une nouvelle saison galère après avoir sauvé sa place dans l’élite en barrages l’an passé, face à l’AS Saint-Étienne.

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Cette blessure rappelle des mauvais souvenirs pour les Aiglons qui ont déjà été frappé récemment : Terem Moffi en juillet 2024, Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem en avril 2025, puis Laurent Abergel en août 2026, lors d’un match amical face à Cagliari.