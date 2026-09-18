Stade Rennais : Alidu Seidu rejoint Nice comme joker (Off)

Le Stade Rennais enregistre un nouveau départ. Le défenseur Alidu Seidu a quitté le club breton pour rejoindre officiellement l’OGC Nice en qualité de joker.

Alidu Seidu va se relancer à l’OGC Nice ?

La suite après cette publicité

Le mercato est officiellement fermé en France. Mais les clubs français peuvent encore signer des renforts grâce au dispositif du joker. C’est le cas de l’OGC Nice qui accueille une nouvelle recrue ce vendredi 18 septembre 2026. Alidu Seidu est officiellement un « renfort niçois », peut-on lire dans le communiqué du club.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord conclu, Alidu Seidu attendu à Nice

À voir

OM : Medhi Benatia au cœur d’une polémique après Besiktas

Le défenseur polyvalent de 26 ans quitte temporairement le Stade Rennais. Il s’est engagé avec le club azuréen pour un prêt d’une saison sans option d’achat. Alidu Seidu devrait donc revenir chez les Sang et Or à l’issue de l’exercice en cours. Il faut reconnaitre que l’international ghanéen n’entrait plus dans les plans tactiques de Franck Haise.

Il n’avait plus la tête au Stade Rennais ?

Alidu Seidu était barré par une forte concurrence au sein de l’effectif rennais. Il n’a disputé aucune rencontre le Stade Rennais depuis l’entame l’exercice en cours. Lorsque l’offre des Aiglons s’est présentée à lui, il n’a pas hésité une seconde. Le défenseur central a vite sauté sur l’occasion pour changer d’air.

Lire aussi : Le Stade Rennais au complet pour défier Lyon en Ligue 1

Cette opération de dernière minute était aussi indispensable pour la direction de l’OGC Nice. Le club provençal, pénalisé par des résultats sportifs en deçà des attentes initiales, devait impérativement réagir suite à la grave blessure d’Antoine Mendy. Ce dernier est victime d’une rupture des ligaments croisés. Il va manquer plusieurs mois de compétition.

Un renfort pour le Gym. 🦅 pic.twitter.com/iQlSdPLMzj — OGC Nice (@ogcnice) September 18, 2026

Sa polyvalence sera un atout précieux pour Olivier Pantaloni et son staff. Le natif d’Accra est capable d’évoluer aussi bien dans l’axe de la défense que sur le flanc droit. Alidu Seidu assure : « j’ai hâte de me mettre au travail. Je vais tout donner pour qu’on fasse une belle saison ensemble et pour rendre fiers les supporters ».

Un deal gagnant-gagnant pour chaque partie ?

Le deal entre les deux parties écuries s’est conclu assez rapidement. Alidu Seidu, après avoir accompagné ses partenaires en Slovénie pour un stage de préparation, a rapidement pris la direction de l’OGCN afin de passer la visite médicale. « J’échangeais déjà avec le club cet été. J’arrive avec une motivation énorme et l’envie d’aider l’équipe à réaliser une belle saison », a-t-il confié.

À voir

FC Nantes : Grégory Poirier sous pression à Nantes avant Boulogne

Lire aussi : Stade Rennais : Franck Haise, la malédiction continue en Ligue Europa

Ce défi est une opportunité idéale pour l’ancien Clermontois de relancer sa carrière après une longue indisponibilité en raison d’une intervention chirurgicale. Le Ghanéen cherchera à effacer cette période délicate et retrouver du rythme. Il espère s’imposer rapidement au Gym. Son prix de vente est estimé à 6 millions d’euros sur Transfermarkt.