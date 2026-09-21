Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Haise veut passer ses nerfs sur Auxerre après la trêve

Le Stade Rennais a pris une véritable claque à Lyon. Après la rencontre, Franck Haise n’a pas cherché d’excuses. L’entraîneur rennais assume ses choix et attend de pied ferme Auxerre après la trêve internationale.

Stade Rennais : Franck Haise assume l’échec face à Lyon ?

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Naufrage au Groupama Stadium, claque monumentale et mea culpa. Battu sèchement quatre à zéro par l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais est tombé de haut, et son entraîneur a choisi de faire taire les critiques. Franck Haise assume au micro de L’Equipe. Le technicien s’est présenté devant les médias pour endosser la responsabilité de cet effondrement tactique et collectif.

Pour affronter Lyon sur ses terres, le stratège rennais avait fait le pari d’un remaniement massif. Sept changements. Sept choix forts. Franck Haise a pris un risque, mais le terrain a sanctionné l’audace. Trois jours seulement après un match nul sur la scène européenne à Graz, cette rotation importante visait à préserver les organismes. Elle a malheureusement désorganisé l’équipe. Rennes concède là son tout premier revers de la saison en Ligue 1.

Franck Haise responsable du revers à Lyon ?

Face aux journalistes, Haise s’est prononcé sur la performance de l’équipe. L’entraîneur reconnaît ses erreurs et félicite un adversaire supérieur. Le premier responsable de cette déroute, c’est lui-même, en raison de ses décisions initiales. L’équipe bretonne a affronté un adversaire intouchable. Lyon a dominé dans l’engagement, dans l’impact physique, dans la justesse technique. Malgré de bonnes intentions dans les premières minutes, les Bretons n’ont pas pu rivaliser avec la maîtrise lyonnaise.

Le début de rencontre laissait espérer une autre issue. Rennes entame le match avec sérieux, applique les consignes, s’installe dans le camp adverse. L’illusion ne dure que sept minutes. L’ouverture du score lyonnaise coupe l’élan des visiteurs. Par la suite, les Rouge et Noir tentent de réagir, mais leurs frappes manquent de tranchant. Il n’y a pas eu de match. Haise l’admet volontiers, son groupe a manqué d’exigence face à une formation de ce niveau.

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Malgré cette sévérité du score, le coach rennais protège ses hommes. Il refuse de blâmer les éléments remplaçants titularisés pour l’occasion. Le trio offensif aligné d’entrée, composé d’Eliezer Mayenda, d’Arnaud Nordin et de Boulaye Dia, a manqué de vigueur. L’entraîneur défend leurs efforts quotidiens et refuse d’isoler des performances individuelles : c’est l’ensemble du collectif qui a sombré.

Franck Haise prépare du lourd contre Auxerre ?

Pour justifier la mise sur le banc d’Estéban Lepaul, titulaire indiscutable jusqu’alors, le coach évoque la surcharge du calendrier. Quatre matchs en quinze jours. La fatigue s’accumule. Rennes impose un jeu exigeant, basé sur des courses à haute intensité. Tourner devenait une nécessité d’autant que des joueurs comme Boulaye Dia méritaient du temps de jeu. Aucun regret, donc, mais une prise de conscience.

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Désormais, le regard se tourne vers la réception d’Auxerre au Roazhon Park. La trêve internationale va toutefois compliquer le travail du staff, car treize internationaux quittent le groupe. Le chantier reste immense, mais la feuille de route est tracée : travailler avec humilité, corriger les manques manifestes et afficher enfin le vrai visage d’une équipe ambitieuse.

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Fanck Haise déclarait après la rencontre : « Il faut repartir au travail en se disant que l’on était très loin du niveau attendu. Je n’oublie pas ce qu’il y a eu de positif auparavant, mais il faut prendre conscience de la différence entre les deux équipes. Nous allons nous remettre au travail avec de l’entrain et de l’envie, puis montrer contre Auxerre un autre visage, celui qui correspond davantage à mon équipe. »