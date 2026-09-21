Accueil - Mercato OM - OM : Neal Maupay interpelle ses coéquipiers après le PSG

Neal Maupay n’a pas tardé à réagir après la défaite de l’OM contre le PSG (2-1). Il a adressé un message à ses partenaires pour rebondir.

Neal Maupay sonne la mobilisation à l’OM ?

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Il est l’un des joueurs de l’Olympique de Marseille qui cristallisent les critiques au lendemain de la défaite contre le PSG (2-1). Neal Maupay est passé à coté de son match ce dimanche soir au Vélodrome. Il a manqué de lucidité dans un match où il a eu deux grosses occasions. « J’aurais dû marquer ce soir. C’est compliqué pour moi », a reconnu Neal Maupay au micro de Maritima Media.

Cette cinquième défaite en six matchs plonge l’OM à une honteuse 17e place. L’inquiétude grandit donc au moment d’aborder la première trêve internationale. Mais l’attaquant marseillais refuse de s’apitoyer sur son sort. Il est monté au créneau pour secouer ses coéquipiers face à cette crise grandissante. Il place chacun devant ses responsabilités.

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Neal Maupay constate qu’« aujourd’hui, on a fait un match d’une équipe qui doit se battre pour arracher des points ». Le temps des belles promesses est révolu à l’Olympique de Marseille. Et un changement de mentalité radical s’impose d’urgence pour sortir de cette spirale négative.

Faut-il revoir radicalement les objectifs sportifs à la baisse ?

« Il faut faire preuve d’humilité. Les grands discours et les grandes ambitions sont revus à la baisse, les résultats le prouvent », ajoute Neal Maupay. L’ancien joueur de l’OGC Nice s’est exprimé sans filtre sur la réalité du terrain. ‘OM doit désormais adopter l’état d’esprit d’une formation luttant pour son maintien ou pour arracher de précieux points.

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Le Franco Argentin appelle ainsi à un bain d’humilité général. Même si cela risque de heurter une partie des supporters. « Il faut faire preuve d’humilité », assume Neal Maupay. Sa déclaration a le mérite de refléter fidèlement la situation critique de l’Olympique de Marseille après cinq journées.

Bruno Genesio doit surtout composer avec un effectif en manque de profondeur. Aucune n’a été signée cet été pour compenser les nombreux départs. Ils sont au total onze joueurs à avoir quitté l’OM durant le mercato estival.

Les Marseillais peuvent-ils se cacher derrière un mercato raté ?

Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Facunod Medina figurent sur cette liste. Ces pertes estivales ont lourdement affaibli le groupe de Bruno Genesio. Mais Neal Maupay refuse de céder à la facilité des excuses. L’avant-centre de 30 ans invite les joueurs présents sur le pré à impérativement hausser leur niveau individuel.

Plusieurs membres de l’équipe disputaient la Ligue des Champions la saison dernière. Neal Maupay assure : « on a perdu énormément de joueurs et la situation est ce qu’elle est. Mais c’est aussi à nous, les joueurs qui sommes là, d’élever notre niveau de jeu ».

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Le constat dressé par l’attaquant marseillais est implacable et s’accompagne d’une lueur d’optimisme : le soutien indéfectible du public du Vélodrome malgré la tempête. La trêve internationale est bienvenue. Les Marseillais disposeront de trois pour digérer ce début d’exercice raté. En se remettant collectivement au travail.