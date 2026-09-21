Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Robin Risser blessé, le Racing retient son souffle

Blessé à une côte, Robin Risser a dû déclarer forfait avec l’équipe de France et rester à Lens pendant la trêve internationale. La gravité exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité restent encore inconnues.

RC Lens : Pourquoi Robin Risser a-t-il déclaré forfait avec les Bleus ?

La suite après cette publicité

La situation de Robin Risser s’est précisée après son forfait avec l’équipe de France. Selon L’Équipe, le gardien du RC Lens souffre d’une blessure à une côte, ce qui l’a contraint à renoncer au rassemblement des Bleus. La durée exacte de son indisponibilité n’est toutefois pas encore connue.

Lire aussi : RC Lens : Zidane créera la surprise en convoquant Thauvin ?

À voir

Mercato Stade Rennais : Un cador italien vise Sebastien Szymanski

Le portier lensois va désormais rester au club afin de se soigner et de suivre l’évolution de cette blessure. Cette période sans match de championnat lui offre plusieurs semaines pour récupérer avant la reprise. Le Racing devra néanmoins surveiller attentivement son état physique, les douleurs aux côtes pouvant gêner les mouvements sollicités par un gardien.

Robin Risser devra notamment retrouver suffisamment de confort pour effectuer ses plongeons, ses sorties aériennes et supporter les contacts inhérents à son poste. Le staff médical lensois dispose donc de cette trêve pour évaluer progressivement son évolution et déterminer à quel moment il pourra reprendre l’entraînement dans des conditions normales.

Yannick Cahuzac devra-t-il composer sans son gardien ?

Yannick Cahuzac vient de prendre les commandes du RC Lens après le départ de Dino Toppmöller. Le nouvel entraîneur lensois doit profiter de la trêve pour travailler avec son groupe et préparer la suite de la saison, mais il reste désormais dans l’attente concernant son gardien. Risser occupe une place importante dans l’effectif lensois et son éventuelle absence prolongée obligerait Cahuzac à envisager une autre solution dans les buts.

Le calendrier peut toutefois permettre au Racing de limiter les conséquences de cette blessure. Avec trois semaines sans rencontre de championnat, Risser dispose d’une période suffisamment longue pour se remettre avant le prochain rendez-vous officiel. Le club devra surtout éviter une reprise trop rapide si les douleurs persistent.

La trêve permettra-t-elle à Risser de revenir à temps ?

Pour le RC Lens, l’enjeu des prochaines semaines sera donc de suivre l’évolution de la blessure sans précipiter le retour de son gardien. La priorité sera de lui permettre de récupérer avant d’envisager une reprise progressive de l’entraînement collectif.

À voir

FLASH : Le Paris SG confirme la blessure de Warren Zaïre-Emery

Lire aussi : RC Lens : Cahuzac entraîneur par intérim, Pélissier cité pour la suite

Lire aussi : Mercato RC Lens : Mezian Mesloub dans le viseur de Manchester United

Yannick Cahuzac espère ainsi retrouver rapidement son portier pour poursuivre son travail avec l’équipe. Après son premier match sur le banc, conclu par une défaite à Monaco (2-1), le technicien dispose de cette coupure internationale pour installer ses principes et préparer la suite du championnat. Si les trois semaines de trêve lui permettent de récupérer suffisamment, le Racing pourrait retrouver son gardien à temps pour la reprise.

À voir

OM : Neal Maupay interpelle ses coéquipiers après le PSG