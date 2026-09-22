Accueil - Mercato OM - OM : Bruno Genesio en colère contre Frank McCourt à Marseille

L’OM enchaine les défaites et la tension monte à Marseille. Le coach marseillais, Bruno Genesio pique une colère noire et invite le propriétaire Frank McCourt à se prononcer sur la situation du club.

OM : Bruno Genesio en difficulté à Marseille ?

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L’OM traverse un sale temps en ce début de saison. Tout est échec et mat à Marseille. Le club phocéen s’enfonce dans la crise et la colère explose, selon L’Equipe. Les hommes de Bruno Genesio sont tombés au Vélodrome lors du Classique contre le PSG. C’est leur quatrième revers consécutif.

Face à cette chute, le coach Bruno Genesio s’agace. L’entraîneur marseillais ne masque plus du tout sa frustration immense devant les médias. Il réclame désormais une prise de parole publique de Frank McCourt pour clarifier la trajectoire actuelle.

Frank McCourt responsable de la situation de l’OM ?

L’été phocéen s’est révélé stérile. En effet, l’OM n’a recruté aucun joueur durant le mercato estival. Pire, beaucoup de cadres ont quitté le navire. Cette situation pèse sur l’effectif actuel. Après un début de saison désastreux, le club se retrouve relégable, scotché à une triste 17e place.

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La pause internationale arrive donc à point nommé pour faire un bilan de la santé sportive et financière de Marseille. Genesio souhaite qu’on mette les choses au clair. Déjà, après la défaite contre Rennes le 11 septembre, il confiait aux journalistes qu’il ne lui appartenait pas d’expliquer les contraintes financières du club.

Bruno Genesio n’avait pas prévu un tel scénario ?

L’ancien technicien lillois est tombé de haut. Lors de sa signature à Marseille en juillet dernier, il n’imaginait pas une seconde traverser un mercato sans la moindre arrivée. Aujourd’hui, il s’énerve de devoir assumer seul la responsabilité des échecs répétés face aux micros.

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Pourtant, le contenu des matchs n’est pas totalement mauvais. De plus, il entretient d’excellentes relations de travail avec le directeur sportif Grégory Lorenzi et le président Stéphane Richard. Les trois hommes échangeant très régulièrement pour tenter de redresser la barre sportive. Le véritable blocage se situe plus haut dans la hiérarchie. Bruno Genesio attend un signe fort du propriétaire américain, mais Frank McCourt persiste dans son mutisme habituel.

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Selon les informations du journal L’Equipe, l’Américain ne compte pas intervenir publiquement pour le moment. Comme aucune bonne nouvelle financière n’est attendue prochainement, McCourt estime n’avoir trompé personne lors de la venue de son coach. De son côté, l’entraîneur garde le cap. Malgré la tempête et l’absence de renforts, Genesio a confirmé juste après le choc face à Paris qu’il n’envisageait absolument pas de démissionner.