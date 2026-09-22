Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le capitaine des Verts lance une pique après Metz

Leader de Ligue 2 après sept journées, l’ASSE compte deux points d’avance sur son poursuivant malgré deux matchs consécutifs sans victoire. Invité de Ligue 2 Extra ce lundi, Julien Le Cardinal a dressé le bilan du début de saison, évoqué les exigences du système de Ian Cathro et assumé l’objectif des Verts de terminer champions.

ASSE : Quel objectif Julien Le Cardinal fixe-t-il pour la saison ?

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Julien Le Cardinal n’a pas esquivé la question des ambitions stéphanoises lors de son passage sur beIN Sports. Après cinq victoires consécutives pour commencer le championnat, l’ASSE a connu un premier ralentissement avec une défaite à Dunkerque (2-1), puis un nul à Metz (2-2). Malgré ces deux résultats, les Verts occupent toujours la première place de Ligue 2 avec deux points d’avance sur Red Star.

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Interrogé sur la possibilité de voir Saint-Étienne terminer champion, le capitaine stéphanois a clairement assumé cette ambition qu’il l’espère. « C’est l’objectif en tout cas. C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens », a répondu Julien Le Cardinal. Le défenseur confirme ainsi que la première place constitue bien l’objectif poursuivi par le groupe, sans tirer de conclusion définitive après seulement sept journées.

Pourquoi Julien Le Cardinal appelle-t-il à la vigilance après les cinq victoires ?

Le début de saison reste marqué par une série de cinq succès consécutifs, une performance qui avait rapidement installé l’ASSE en tête du championnat. Julien Le Cardinal reconnaît que cette entame a été appréciée par le groupe, tout en soulignant la nécessité de rester vigilant après un tel départ.

« On ne peut pas dire qu’on l’attendait, mais on l’espérait. On veut toujours gagner. Après ces cinq matchs et cinq victoires, on était très heureux. Mais c’est dans ces moments-là qu’il faut faire attention. On a vu qu’après, c’était différent », a-t-il expliqué. Les deux rencontres suivantes ont effectivement rapporté un seul point aux Stéphanois, qui doivent désormais retrouver davantage de régularité tout en conservant leur position de leader.

Que demande le système de Ian Cathro aux défenseurs de l’ASSE ?

Julien Le Cardinal a également détaillé les exigences du système mis en place par Ian Cathro. Le contre-pressing et les déplacements défensifs imposent notamment un investissement important aux défenseurs centraux, appelés à couvrir les latéraux et à coulisser rapidement lorsque l’équipe perd le ballon. « Oui, c’est un peu particulier. Je n’avais pas l’habitude de défendre comme ça. On doit beaucoup coulisser. C’est vrai qu’on court beaucoup. C’est énergivore, même en défense centrale. Contre-presser et presser, on doit couvrir nos latéraux. C’est une bonne découverte », a expliqué le capitaine stéphanois.

Cette exigence physique accompagne toutefois une période où l’ASSE a davantage encaissé de buts. Après seulement un but concédé lors des trois premières journées, les Verts en ont encaissé sept lors des quatre suivantes. Les deux buts concédés à Metz font notamment partie des situations que Julien Le Cardinal estime évitables. « Non, il y a quelques buts qui sont vraiment évitables. Les deux à Metz, voilà. Mais si on ne fait jamais d’erreurs non plus, personne n’est parfait. Ce n’est pas facile à expliquer. On ne concède pas beaucoup, mais on paie toujours cash les petites erreurs, on va dire », a-t-il déclaré.

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Le défenseur refuse toutefois de parler de relâchement dans le groupe et insiste sur la nécessité de rebondir rapidement : « Il n’y a pas de relâchement, même dans l’engagement. On ne peut pas gagner tous les matchs, j’aimerais bien. Mais le plus important, c’est de rebondir vite. »

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