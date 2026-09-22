Accueil - Mercato OM - OM : Aucune demande de démission de Genesio selon La Provence

Bruno Genesio va s’entretenir avec les dirigeants de l’OM en vue de quitter son poste durant cette trêve internationale ? La Provence apporte des précisions sur cette rencontre décisive.

OM : Qu’est-ce qui se passe entre Bruno Genesio et sa direction ?

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Une réunion cruciale est fixée cette semaine à l’Olympique de Marseille. La Provence assure que Bruno Genesio avec échanger avec la direction phocéen. Le manque de résultat sera certainement au cœur des échanges. L’OM connait un début de saison catastrophique. Son bilan est de 5 défaites en 6 matchs.

Les Phocéens sont actuellement dans la zone de relégation (17e). Au sortir du Classico perdu face au PSG (1-2), l’entaîneur marseillais avait lui-même jeté un froid en conférence en évoquant la nécessité d’une mise au point rapide avec ses supérieurs. Bruno Genesio assurait qu’il aurait « des discussions » avec ses dirigeants.

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Ces déclarations énigmatiques avaient immédiatement alimenté les spéculations sur une possible démission. L’entraîneur de l’OM s’attendait certes à perdre plusieurs joueurs en raison des difficultés économiques du club. Il espérait tout de même accueillir trois à quatre recrues pour compenser ces nombreux départs. Son souhait n’a pas été exaucé.

Veut-il présenter sa démission à Marseille ?

Son groupe est affaibli, manque de profondeur et enchaine les déconvenues. Au point de pousser Bruno Genesio à jeter l’éponge ? La Provence se veut rassurante quant à la réalité au sein du club phocéen. Une source proche de l’institution olympienne citée par le journal explique que la tenue de ces entretiens fait simplement partie du fonctionnement habituel à l’OM.

Cela se produit « toutes les semaines ». Il n’a donc point d’affolement à l’OM concernant l’avenir de son entraîneur. Même si la gravité de la situation sportive impose des réponses concrètes. Bruno Genesio se retrouve aujourd’hui face à un défi immense. En plus des mauvais résultats, il doit composer avec un effectif largement amoindri. Ce contexte hostile ne l’effraie pas.

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Le technicien de 59 ans assume pleinement ses responsabilités. « Un départ de l’OM ? Je n’en suis pas encore là », déclarait Bruno Genesio. Celui-ci rappelait que l’Olympique de Marseille ne mérite pas d’occuper une telle position au classement. Son entretien avec sa direction sera donc l’occasion de crever l’abcès, d’aplanir les divergences et de définir un cap clair pour relancer une machine phocéenne enrayée.

Une trêve pour aplanir les divergences internes ?

La trêve internationale de trois semaines est donc bienvenue pour l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens disposent d’un répit pour corriger quelques défaillances et resserrer les rangs. Le président Stéphane Richard et le staff technique devront impérativement accorder leurs violons afin de vite sortie de cette crise.

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L’objectif de Bruno Genesio sera certainement d’obtenir des garanties et de remobiliser des troupes qui ont montré, notamment face au Paris Saint-Germain, qu’elles n’avaient pas abdiqué. Le temps de la reconstruction est donc venu. Et la reprise du championnat, prévue le 10 octobre, sera décisive pour valider ce dialogue de crise.