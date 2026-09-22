Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - FC Barcelone : Leader de Liga, les Catalans sont inarrêtables

Redoutable en Espagne comme en Europe, le FC Barcelone fait trembler tout le monde en ce début de saison. Leaders de Liga avec 31 buts marqués en seulement sept matchs disputés, les Catalans écrasent tout sur leur passage.

Quels sont les chiffres du début de saison catalan ?

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Auteur d’un début de saison exceptionnel, le FC Barcelone domine les débats en Liga. Comme le rapporte le site FCStats, la meilleure attaque d’Europe a déjà inscrit 31 buts en championnat, soit un ratio de plus de 4 buts par match. Toujours invaincus, les Catalans sont logiquement en tête du classement, totalisant sept victoires en autant de rencontres (21 points).

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À chaque rencontre disputée, les hommes d’Hansi Flick ont su faire preuve d’efficacité à la fois défensivement qu’offensivement. Le club présidé par Joan Laporta n’avait jusque-là jamais réalisé un tel début d’exercice dans son histoire en termes de statistiques. Les principales victimes du club catalan se nomment Elche (5‑0), Valence (5‑0) ou encore le Racing Santander (7‑2). En Ligue des champions, le FC Barcelone a poursuit sa tradition en s’imposant largement 5‑1 face au Feyenoord, se classant déjà parmi les huit premiers du classement (3e).

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Intenable offensivement, les Catalans le sont tout autant défensivement. Avec seulement 7 buts encaissés, les Blaugrana détiennent la 4e meilleure défense du championnat. Seuls le Deportivo Alavés, le Celta Vigo et l’Athletic Bilbao font mieux en Espagne (6 buts). En termes de possession, le Barça affiche en moyenne 68 % de possession de balle, ce qui en fait l’équipe la plus dominante dans le jeu.

Quels sont les joueurs qui se sont montrés décisifs ?

Comment parler du début de saison stratosphérique du Barça sans mentionner le meilleur buteur des cinq grands championnats : Raphinha. Auteur d’un deuxième triplé consécutif le week-end dernier à Séville, l’international brésilien a déjà inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en huit matchs disputés, toutes compétitions confondues. Repositionné dans l’axe par Hansi Flick après le départ de Robert Lewandowski cet été, l’attaquant polyvalent s’est montré décisif en moyenne 2,14 fois par match en championnat. Un rendement largement supérieur à celui de Kylian Mbappé (1,29) ou de son coéquipier Lamine Yamal (1,57).

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Son coéquipier espagnol a lui aussi joué un rôle majeur en ce début de saison. En effet, Lamine Yamal a déjà marqué 8 buts et adressé 4 passes décisives TTC. Des statistiques certes moins vertigineuses que celles de son compagnon d’attaque, mais tout aussi impressionnantes pour un joueur qui venait tout juste de célébrer son titre de champion du monde.

Dans l’entrejeu, le trio Fermín López ‑ Rodri ‑ Pedri fait l’unanimité. Les trois maîtres à jouer du Barça jouent un rôle essentiel dans la conservation du ballon. Les recrues Karim Adeyemi et Anthony Gordon amènent aussi leur pierre à l’édifice dans le système offensif catalan. Cependant, ces derniers doivent s’illustrer encore davantage devant le but.

Qu’en pense Hansi Flick de ce début de saison canon ?

À l’issue de l’impressionnante victoire face au Racing Santander mercredi dernier, l’entraîneur allemand a donné son avis sur le début de saison XXL de son équipe : « C’est toujours bien de bien commencer, mais ce qui compte, c’est la façon dont on finit. Cela nous donne confiance, et j’aime l’élan et l’intensité. Tout le monde insiste, tout le monde est impliqué. La façon dont nous travaillons en équipe est cruciale. »

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L’ancien sélectionneur de la Mannschaft a aussi jugé le début de saison phénoménal de Raphinha : « Nous connaissons la qualité de Raphinha et nous sommes très heureux de lui, il nous donne beaucoup. Après ces chiffres lors de ces huit matchs, il est très heureux de jouer en tant que numéro neuf », a-t-il confié à la suite du nouveau triplé de son attaquant face à Séville.

Un ressenti partagé par le milieu offensif catalan Fermín López : « Il est très bon et peut s’adapter à n’importe quelle position en attaque. Nous lui donnons les ballons et il marque les buts », a-t-il ajouté au micro de Movistar.

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