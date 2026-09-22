Accueil - As Monaco - AS Monaco : Zakaria touché, le duo avec Lamine Camara fragilisé ?

Denis Zakaria souffre des adducteurs et reste à Monaco durant la trêve internationale pour se soigner, après une gêne accentuée contre le RC Lens (2-1). Alors que l’AS Monaco occupe la première place de Ligue 1, l’état physique de son capitaine constitue désormais un point de surveillance pour Filipe Luis avant la reprise.

AS Monaco : Pourquoi la blessure de Denis Zakaria inquiète-t-elle Monaco ?

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La situation de Denis Zakaria appelle à la prudence. Selon L’Équipe, le milieu de terrain monégasque ressent des douleurs aux adducteurs depuis plusieurs jours, lesquelles se sont accentuées lors de la victoire contre le RC Lens vendredi. Titulaire et capitaine au Stade Louis-II, le Suisse de 29 ans a été remplacé à la 76e minute par Pape Cabral, après avoir semblé moins à l’aise physiquement en seconde période.

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Cette gêne n’avait toutefois pas empêché Denis Zakaria de tenir sa place lors des quatre premières journées de Ligue 1. Après la rencontre face aux Lensois, le capitaine monégasque avait d’ailleurs relativisé sa situation : « C’est un peu physique, mais ça va aller. On verra. » Son forfait avec la sélection suisse, confirmé lundi par la Fédération helvète, montre néanmoins que des précautions sont désormais nécessaires.

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Pour Monaco, l’enjeu est donc de récupérer son capitaine dans les meilleures conditions sans prendre le risque de précipiter son retour. La durée d’une éventuelle indisponibilité n’a pas été communiqués.

Que changerait une absence de Denis Zakaria pour Filipe Luis ?

Denis Zakaria occupe une place importante dans le dispositif de Filipe Luis depuis le début de la saison. Son association avec Lamine Camara constitue l’un des repères du milieu monégasque et permet à l’entraîneur brésilien de s’appuyer sur un duo installé dans l’entrejeu.

Une absence prolongée obligerait donc Filipe Luis à modifier cette organisation. Le technicien dispose certes d’autres solutions dans son effectif, mais le remplacement de son capitaine nécessiterait de redistribuer les rôles au milieu et de trouver une nouvelle complémentarité autour de Lamine Camara. Le timing est également à prendre en compte pour l’AS Monaco. Le club vient de reprendre la première place de Ligue 1 après son succès contre Lens et souhaite poursuivre cette dynamique à la reprise.

Denis Zakaria pourra-t-il revenir à temps pour Monaco ?

Le capitaine monégasque bénéficie actuellement de la trêve pour rester aux soins en Principauté et favoriser sa récupération. Cette période sans match avec l’AS Monaco lui offre un délai supplémentaire pour faire disparaître sa gêne aux adducteurs avant une éventuelle reprise de l’entraînement. Mais la priorité reste de ne pas précipiter son retour tant que la douleur persiste.

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Pour Filipe Luis, les prochaines semaines permettront donc surtout de déterminer si Denis Zakaria pourra retrouver le groupe à temps. Son retour préserverait les repères installés au milieu avec Lamine Camara, tandis qu’une indisponibilité prolongée contraindrait l’entraîneur monégasque à revoir son organisation. À ce stade, Monaco doit surtout attendre l’évolution de son capitaine avant de connaître les conséquences concrètes de cette alerte physique.